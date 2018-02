Economie woensdag, 14 februari 2018

BabyPlanet zet volgende stap vooruit in familiegeschiedenis Drachten - Hielke en Boukje Klaver begonnen in 1953 een babywinkel in Drachten. Het echtpaar rekende met de komst van Philips op een goede boterham. Dat werd bewaarheid. De drie zonen maakten van de winkel een keten en nu wordt er verder uitgebreid. Het vertrek van BabyPlanet van de oude plek - op de hoek van de Raai en de Leidijk - zorgde voor meer reuring dan het bouwen van het nieuwe pand aan de meubelboulevard in Drachten. Aldi kocht namelijk de oude winkel en bouwde een nieuwe supermarkt, tot afgrijzen van directe buurman ROC Friese Poort. Dat vreest dat studenten sneller ongezond gaan eten. De raad van Smallingerland stemde toch in. Jan (60) en Sietze (62) Klaver - broer Bert stapte vorig jaar uit het bedrijf - zitten inmiddels al even op de meubelboulevard aan de Doctor Martin Luther Kingsingel. Het betreft echter een tijdelijk onderkomen, want tien meter verderop verrijst een wit en hoog pand dat de boulevard nog een stukje verlengt. Het moet medio mei openen. ,,Aldi wilde ons pand kopen. De onderhandelingen hebben vijf jaar geduurd. Met het bedrag dat we hebben gekregen, plus nog wat erbij, bouwen we nu nieuw", zegt Jan Klaver. ,,Het pand wordt drieduizend vierkante meter groot met twee etages. Het grootste deel is winkeloppervlak en daarnaast dient het als distributiecentrum voor Nederland en België.” BabyPlanet telt vijf vestigingen: Drachten, Sneek, Groningen, Assen en Meppel. Dat het familiebedrijf zo groot zou worden, was in 1987 geen uitgemaakte zaak. De stichters wilden de babywinkel verkopen of stoppen, aangezien de drie zonen en dochter geen interesse hadden in voortzetting. ,,We hebben als drie broers toen toch de koppen bij elkaar gestoken en besloten de winkel over te nemen en uit te breiden.” Meer in het Friesch Dagblad van 14 februari

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties