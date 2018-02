Regio dinsdag, 13 februari 2018

Stemwijzer ontbreekt in veel gemeenten Leeuwarden Veel Friese gemeenten bieden dit jaar vooralsnog geen online stemhulp aan. Vooral kleine gemeenten zien ervan af het digitale hulpmiddel voor hun inwoners beschikbaar te stellen. Dat blijkt uit een lijst van Kieskompas, StemWijzer en MijnStem, de drie meestgebruikte aanbieders van stemhulpen. Vier Friese gemeenten maken gebruik van een van de stemwijzers voor de verkiezingen van 21 maart. Dit zijn Achtkarspelen, De Fryske Marren, Smallingerland en Tytsjerksteradiel. De vier vormen een minderheid van de veertien Friese gemeenten waar verkiezingen zijn. Daarnaast is er nog wel een klein aantal gemeenten dat kiest voor een alternatieve stemhulp-aanbieder. In Fryslân is Heerenveen daar een voorbeeld van. Een delegatie van de gemeenteraad van Heerenveen besloot gisteravond om ook een stemhulp in het leven te roepen. De gemeente doet dit via mijnstemhulp.nl. De meeste gemeenten zonder stemwijzer zijn kleine gemeenten, zoals de vier eilandgemeenten. Dat is niet uitzonderlijk, meldt Nicolette Ouwerling als woordvoerder van de drie aanbieders. ,,Partijen in kleine gemeenten zeggen dat er toch maar weinig deelnemende partijen zijn en dat de kiezers dus weinig hulp nodig hebben. Dan vinden ze het de kosten niet waard.” De aanbieders denken daar anders over. ,,Een stemwijzer helpt niet alleen bij het bepalen van de keuze, maar is ook informerend omdat erin staat wat in de gemeente speelt.” Gemeenten die een stemwijzer laten maken door een van de genoemde aanbieders kunnen kiezen tussen een volledige en een afgeslankte versie van stemhulp. Bij die laatste variant wordt de stemwijzer gemaakt op basis van alleen de verkiezingsprogramma’s. ,,Voor een uitgebreide komen we bijvoorbeeld langs voor een avond met de partijen.” Een volledige stemwijzer kost zo’n tienduizend euro. De light-variant ongeveer de helft daarvan. Ooststellingwerf is een van de gemeenten waar bewust niet voor een stemwijzer is gekozen. Hennie Duin-Stoker, namens CDA lid van het presidium, legt uit. ,,Normaal doet de Nieuwe Stellingwerver het, maar die hadden geen tijd vanwege de fusie van Boom Uitgevers met NDC Mediagroep. En via de andere aanbieders vonden we het te duur.” Duin-Stoker denkt niet dat een stemhulp veel toevoegt. ,,Het zal geen extra mensen naar de stembus trekken en men kan wel op een andere manier z’n stem bepalen. Als gemeente hebben we al veel andere zaken om mensen naar de stembus te lokken, zoals een speciale verkiezingskrant die begin maart verschijnt.” Landelijk is er in 37 procent van de gemeenten een stemhulp. De drie grootste aanbieders hebben samen een platform gemaakt met daarop alle stemwijzers, bereikbaar via www.gemeenteraad.nl

