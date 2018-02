Regio dinsdag, 13 februari 2018

Een registratiefout betekent niet dat dan ook meteen sprake is van fraude Leeuwarden - Er zal best door boeren zijn gefraudeerd, maar bij het registratiesysteem voor koeien gaat ook heel veel mis. Dat stelt melkveehouder Jan Hoekman uit Haskerhorne. Hij is een van de gedupeerde boeren. ,,Ik had een jonge koe die eind vorig jaar voor het eerst had gekalfd. Dat was doorgegeven aan het I&R-registratiesysteem. Maar afgelopen vrijdag kreeg ik te horen dat ik geblokkeerd ben omdat ik een koe had van 27 maanden die nog niet als melkkoe geregistreerd stond. Bel je I&R, dan vertellen ze je dat het zo druk is dat je later terug moet bellen. Maar de rest van de dag werd er niet meer opgenomen. Jan Hoekman uit Haskerhorne is een van de 2100 melkveehouders die vorige week werden geblokkeerd. Ze worden verdacht van gesjoemel met gegevens van hun veestapel om minder last te hebben van het fosfaatreductieplan. Lees hier meerr over in de papieren krant van 13 februari

