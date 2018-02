Geloof & Kerk maandag, 12 februari 2018

Werken in de Evangelische Boekwinkel in Drachten is een cadeautje De Evangelische Boekwinkel in Drachten is een ontmoetingsplaats voor mensen uit de volle breedte der kerken. Voor sommigen een plaats van herstel en rust, anderen komen voor koffie en een praatje. Op de koffietafel in de winkel ligt de Bijbel open bij Psalm 23. Dat was vanochtend de lezing van de dagopening in de Evangelische Boekwinkel in Drachten. ,,’s Ochtends beginnen we altijd met gebed”, verklaart bedrijfsleider Anjo Bakker. ‘We’, dat zijn vandaag, naast Anjo, Minja van Wieren, Hiltsje van der Kooi en Jannette Miedema. De enige betaalde krachten in de winkel namens de beherende stichting zijn Anjo en Minja. Anjo als fulltimer en Minja parttime. Hiltsje en Jannette zijn twee van de ongeveer 35 vrijwilligers die in wisselende samenstelling in de winkel werken. Elk dagdeel, ook op donderdagavond, zijn er twee vrijwilligers ingeroosterd, verder zijn er extra vrijwilligers om de binnengekomen bestellingen en zendingen te verwerken. De dagopening is belangrijk; die is medebepalend voor de sfeer in de winkel. ,,Als ik hier werk, merk ik de aanwezigheid van God”, vertelt Jannette, die veel in de detailhandel en in diverse winkels heeft gewerkt. ,,Hier heerst een sfeer van eenheid en respect voor elkaar. Hier word je geaccepteerd; je mag zijn wie je bent.” Lees hier meer over in de papieren krant van 12 februari Het Friesch Dagblad portretteert de komende tijd diverse evangelische boekhandels in Fryslân. Dit is het eerste deel in de serie

