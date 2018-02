Regio maandag, 12 februari 2018

Dorpen strijden door voor halte bus in het dorp Gytsjerk - De dorpen in Tytsjerksteradiel, Ferwerderadiel en Dantumadiel leggen zich nog niet meer bij de provinciale plannen om buslijn 51 te strekken. Op een bijeenkomst van de provincie hoopt Wim Haalboom van Doarpsbelangen Gytsjerk alsnog de handen op elkaar te krijgen voor de plannen van de dorpen zelf. Op een bijeenkomst van de provincie van morgen, die daar de beoogde aanpassingen wil bespreken, willen de dorpen hun eigen alternatieven voorleggen aan de ambtenaren en Arriva. De dorpen hebben de eigen ideeën uitgewerkt. Tot dusver heeft de provincie niets gedaan met de kritiek vanuit de dorpen op de plannen om de lijn te strekken, aldus Haalboom. ,,Maar de politiek heeft gezegd dat het belangrijk is dat er maatwerk per dorp is en daar gaan we ze aan houden.” De provincie wil de buslijn uit de dorpen halen. Dat zou sneller en efficiënter zijn. Maar de dorpen zijn boos: scholieren kunnen dan weliswaar op de fiets naar de nieuwe halte, maar voor ouderen of mensen die wegens een handicap slecht ter been zijn, is busvervoer dan niet meer haalbaar. Ook denken ze dat er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan als de bus op de provinciale weg moet stoppen, zoals in Gytsjerk wordt beoogd. ,,Het is een behoorlijk drukke weg. Ze zeggen dat vanwege de bushalte het verkeer wordt afgeremd. Maar daar is een bus toch niet voor bedoeld.” Ook Burdaard is boos op de provincie. Het dorp wil bushalte Stiennendaam laten vervallen en de bus naar het centrum laten rijden, maar dat wordt niet gehonoreerd door de provincie. Aldtsjerk is blij dat de bus in het nieuwe plan niet meer over het krappe bruggetje in het centrum rijdt, maar wil wel een opstapplaats houden. ,,Dat kan ook prima. Als de bus eerder afslaat naar de provinciale weg, hoeft ’ie niet over het bruggetje”, aldus Haalboom.

