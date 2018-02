Regio maandag, 12 februari 2018

Ontbijten in het dorpshuis voor Bob de Vries

Haule - ,,Bobby! Bobby! Bobby!”, roept Selina (10) vanaf de voorste rij in dorpshuis De Mande van Haule als dorpsgenoot Bob de Vries op het grote scherm verschijnt voor zijn rit op de vijf kilometer bij de Olympische Spelen in Pyeonchang. Het is even over achten in de ochtend en het dorpshuis loopt vol.

De kleinste kinderen zitten op de voorste rij met een bordje op schoot. Bijna iedereen heeft wel een oranje hoedje op of een oranje shirt aan. ,,Hé, waarom spuugt hij nou op het ijs?”, roept Selina als de Noor Simen Spieler Nilsen vlak voor de start een fluim op de ijsvloer achterlaat. Ze legt haar plakje suikerbrood terug in haar bord. ,,Dat is gemeen! Straks glijdt Bob er nog over uit.”

Als dan het startschot klinkt roept het hele publiek in koor ‘Haule! Haule!’ Thom Hof zit op het puntje van zijn stoel met op zijn hoofd een grote oranje pluchen hoed. Hij is inmiddels de zeventig gepasseerd en een van de oudsten in het publiek, maar niet minder fanatiek dan de rest. ,,Hè jammer!”, roept hij als blijkt dat De Vries het niet redt. ,,Hij heeft zijn dag niet.” Hof is desondanks niet minder trots op zijn dorpsgenoot.

Fanfare Excelsior uit Donkerbroek zorgt er vervolgens voor dat de sfeer erin blijft zitten. Ze spelen een vlotte versie van het Slavenkoor uit de opera Nabucco van Giuseppe Verdi.

,,Ik vind het ontzettend knap van hem”, zegt Marlies Booijink. ,,Dat je zo goed kunt schaatsen en daarnaast nog een boerderij runt.” De Vries woont achter haar. ,,Maar ik zie hem niet zo vaak. Hij is veel weg voor wedstrijden en trainingskampen.”

Wietse Plazier is geboren en getogen in Haule, maar kent De Vries ook niet zo goed. ,,Hij woont ook in het buitengebied richting Veenhuizen. Maar we zijn wel bij hem betrokken. De kinderen hebben op school een spandoek gemaakt dat zijn vrouw meegenomen heeft naar Pyeongchang.” Haule is volgens Plazier een echt schaatsdorp. ,,Het is een populaire sport hier en velen zijn ook lid van de ijsclub.”

Erik van Zanden kijkt vanaf een barkruk naar het scherm waarop De Vries een interview geeft over zijn tegenvallende race (hij wordt slechts vijftiende). ,,Ondanks de teleurstelling zie je hem toch nog een beetje glimlachen. Hij blijft toch zo mooi positief. Dat vind ik sympathiek.” Van Zanden is lid van de oudejaarsploeg van Haule die het dorp uitnodigde samen de wedstrijd te kijken.

’s Ochtends om half zeven werd het ontbijt klaar gezet. ,,Het was een kort nachtje”, zegt Marion van de Wolfshaar. ,,De avond ervoor was hier een toneeluitvoering, dus toen konden we niks klaar zetten. Bovendien hadden we nog een carnavalsfeest in de kroeg. Als Bob niet meeschaatste was ik er vanochtend niet zo vroeg uit gegaan. Maar we doen het graag voor Bob en het dorp. Je ziet dat iedereen hem steunt.”

Esther Brouwer reageert positief op de prestaties van De Vries. ,,Hij heeft het goed gedaan, jammer dat het zo gelopen is.”

