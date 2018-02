Regio maandag, 12 februari 2018

Friese muziekfederatie digitaal bestolen

Leeuwarden - De Organisatie voor Muziekverenigingen in Fryslân (OMF) is afgelopen zomer digitaal bestolen. Dit meldde voorzitter Johan Meesters tijdens de algemene ledenvergadering van afgelopen zaterdag. Het ging om een bedrag van 4300 euro. Dankzij een nabetaling van vijfduizend euro voor het project Korpsen in de Klas staat de OMF alsnog met 2300 euro in de plus. Anders had de organisatie door de digitale diefstal 2017 met een negatief saldo moeten eindigen.

De criminelen hadden het mailadres van de voorzitter van de webside van de koepel gehaald en uit zijn naam een mailtje verstuurd naar de penningmeester met de vraag om geld over te maken. ,,It seach derút as wie it troch my makke”, zegt Meesters. ,,Hjir kinst dy spitigernôch net tsjin befeiligje. It iennichste wat de dieven dogge is it mailadres pakke. Wy hawwe wol ôfpraat dat wy nea wer betellingfersiken fia de mail ferstjoere. Dus as der wol sa’n fraach binnenkomt dan kloppet der wat net.”

OMF maakte tijdens de ledenvergadering ook meer bekend over de activiteiten die de koepel uitvoert in het kader van LF2018. Ongeveer vijftig amateurverenigingen doen mee aan het evenement Grutsk op 30 juni. Op verschillende plekken in de Leeuwarder binnenstad komen er opvoeringen van harmonieën, brassbands, fanfares en showorkesten.

Het evenement valt tegelijk met City Proms en wordt met de stichting Proud on Stage georganiseerd die verantwoordelijk is voor het jaarlijkse Proud Event in de Harmonie. Om het historische verhaal van de Friese muziekverenigingen te vertellen wordt er ook een tour georganiseerd met antieke vrachtwagens.

