Regio zaterdag, 10 februari 2018

Raad wil opheldering bouwstop Blokhuispoort

Leeuwarden - Er moet snel duidelijkheid komen over de tekorten en de bouwstop bij de Blokhuispoort in Leeuwarden. Dat vinden onder meer Lijst058, de VVD en de PvdA in de gemeenteraad. Gisteren werd bekend dat de bouwwerkzaamheden in de Blokhuispoort zijn gestopt.

Aannemer Dijkstra Draisma is vertrokken uit de oude gevangenis en ontwikkelaar BOEI is op zoek naar extra geld bij gemeente en provincie. De gemeente Leeuwarden zegt overvallen te zijn door de tekorten van naar verluid twee miljoen euro. De gemeenteraad is donderdagavond per brief geïnformeerd over de bouwstop en de tekorten, kort nadat het Friesch Dagblad vragen stelde over de kwestie.

Informeren raad

Lijst058 heeft vragen over het moment van informeren. ,,Ik vraag me af of wij deze informatie ook hadden gekregen als de krant het niet had ontdekt", zegt Otto van der Galiën van Lijst058 Van der Galiën heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college.

VVD’er Harry Bevers wil opheldering over de bedragen en het moment waarop de gemeente over de tekorten bij BOEI werd geïnformeerd. Bedragen worden er in de vertrouwelijke brief van de gemeente niet genoemd.

,,Ik was zeer, zeer onaangenaam verrast”, zegt Lutz Jacobi, fractievoorzitter van de PvdA, de grootste partij in de Leeuwarder raad. ,,Ik heb van te voren geen enkel signaal gehad dat er iets mis was.” Oplossingen heeft Jacobi niet. ,,Het is een mooie patstelling maar het zal wel opgelost moeten worden. Alleen ik weet het nog even niet. Het probleem is te groot om er zo even op te reageren.” Wethouder Henk Deinum, partijgenoot van Jacobi, liet al weten dat er geen extra geld naar BOEI gaat en dat hij verwacht dat de werkzaamheden door BOEI worden afgerond.

Kapel

Een van de onderdelen die niet is afgebouwd, is de kapel in de Blokhuispoort. De oude kapel moet onderdeel worden van de nieuwe bibliotheek en zou gebruikt worden voor lezingen en andere activiteiten. Ook kan dBieb - zoals de bibliotheek nu heet - deze ruimte verhuren.

,,Wanneer de kapel nu klaar is, is helemaal onduidelijk. We weten het niet”, zegt een woordvoerder van dBieb. ,,Het is buitengewoon vervelend dat we de kapel niet kunnen gebruiken. Nu zullen we zelf elders ruimte moeten huren voor lezingen.”

Ondertussen staan verschillende muren van de Blokhuispoort nog in de steigers zonder dat er enige activiteit is. Muren worden voorlopig niet hersteld, het verfraaien van de binnenpleinen is uitgesteld en vele andere werkzaamheden zijn tot nader order stilgelegd.

