Regio zaterdag, 10 februari 2018

Start boring bij Schier overvalt burgemeester Schiermonnikoog - Gasbedrijf Hansa Hydrocarbons Limited (Hansa) gaat volgende week een proefboring doen boven Schiermonnikoog. De gemeente van het eiland voelt zich overvallen en verwijt het bedrijf en het rijk slechte communicatie. Het rijk is zich van geen kwaad bewust. Hansa belde de gemeente gisteren aan het einde van de middag om te melden dat zij morgen de boortoren vanuit IJmuiden naar de boorlocatie brengen. Op vrijdag 16 februari begint dan de boring. Dat Hansa de boring wilde doen, is al langer bekend. Het bedrijf wil op zo’n twintig kilometer van de kust naar een vorig jaar gevonden gasveld boren. Hansa wil er bij de proefboring achter komen of, en eventueel hoeveel, winbaar gas in het veld zit. Naar schatting gaat het om een veld van zo’n vijf miljard kubieke meter. Dat is een hoeveelheid gas die in Nederland gemiddeld in drie maanden wordt verbruikt. Melding Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) liet eind 2017 al weten dat hij geen bezwaar heeft tegen de proefboring. Volgens Caspar Itz, woordvoerder van het ministerie, heeft Hansa de vergunning voor de proefboring ook al een tijdje. Daarom kan het bedrijf boren zodra het wil, mits er tijdig melding wordt gedaan bij het ministerie. ,,Dat hebben ze deze week gedaan en Hansa voldeed aan de eisen. Wij zagen daarom geen reden om te weigeren”, zegt Itz. De gemeente Schiermonnikoog voelt zich overvallen door het nieuws, meldt burgemeester Ineke van Gent. ,,Wij moesten het eind van de middag te horen krijgen van Hansa. Heel bijzonder.” Woordvoerder Itz meldt daarop dat alle betrokken overheden zijn aangeschreven en gemaild over de proefboring. Ook verscheen de aankondiging vandaag in de Staatscourant. ,,Wij hebben niets ontvangen", reageert Van Gent. ,,En de post wordt gewoon bezorgd op Schiermonnikoog. Sowieso is het een krappe termijn. Het moet allemaal met stoom en kokend water.” Schiermonnikoog is tegen de boring, benadrukt de burgemeester. ,,Die mensen (Hansa, JPS.) willen mooi geld verdienen, maar het gaat om een kwetsbaar gebied. Gaswinning is niet meer van deze tijd. We hopen dat Hansa niets vindt.” Adviesrecht Omdat de proefboring relatief ver voor de kust plaatsvindt, hebben lokale overheden er niets over te zeggen. Als Hansa winbaar gas vindt en vervolgens wil produceren moeten nog vele stappen doorlopen worden, en eventueel gas winnen kan nog jaren op zich laten wachten. Of lokale overheden in dat geval wel adviesrecht krijgen, hangt af van de locatie van de boring en aanverwante activiteiten, meldt Itz. Vorig jaar zag concurrent Engie nog af van proefboringen boven het eiland.

