Economie zaterdag, 10 februari 2018

Friso bouwt Markt 058 voor studenten

Leeuwarden - Het voormalige kantoor van Aegon in de Leeuwarder binnenstad wordt omgebouwd tot liefst 476 eenkamerappartementen. Dat is nog meer dan eerder bedacht. Friso Bouwgroep uit Sneek voert de opdracht uit voor vastgoedontwikkelaar Leyten.

De verbouw van het karakteristieke blauw-witte U-vormige gebouw aan de Lange Marktstraat, schuin tegenover het station in Leeuwarden, start op 1 mei. In februari 2019 moeten de eerste studenten er hun intrek in doen. Kamers worden vijftien à zestien vierkante meter en hebben een keuken, wc en badkamer. Het tot studentenbolwerk gedoopte gebouw krijgt als officiële benaming ‘Markt 058’.

Friso Bouwgroep maakte gisteren bekend de aanbesteding te hebben gewonnen. Drie andere gegadigden werden afgetroefd. ,,Het is een hele grote opdracht voor ons. De zuivelfabriek die we in Cuijk bouwen, de grootste van Europa, is van een andere orde, maar het Aegon-gebouw is vergelijkbaar met wat we op de vliegbasis Leeuwarden doen. We gaan met 250 tot 300 mensen aan de slag. Het is ook prettig dat het in onze achtertuin is”, zegt Jan Wageman, commercieel directeur van Friso Bouwgroep. ,,Ook voor Leeuwarden is dit een groot project. Het zou zelfs voor Amsterdam groot zijn. Deze transformatie van kantoren naar woonruimte is ongekend.”

Het ontwikkel- en bouwmanagement wordt namens het Rotterdamse Leyten uitgevoerd door HJBERG Vastgoedontwikkeling uit Leeuwarden. ,,Het project is gegund op basis van prijs en kwaliteit. Onder andere ons plan van aanpak wat betreft logistiek en omgevingsmanagement is goed ontvangen. Mensen die langs het gebouw lopen moeten geen overlast hebben, zeker niet omdat het het jaar van Culturele Hoofdstad is. We zorgen dat het geen last is maar een lust. We gaan wat leuks doen met de bouwdoeken voor de steigers." Wat voor bedrukking daar op komt, wil Wageman niet kwijt.

Het aanleveren van grondstoffen zal zo veel mogelijk op momenten gebeuren dat er weinig verkeer is, verzekert de commercieel directeur. De gemeente Leeuwarden besloot juist afgelopen week dat de situatie op het stationsplein opnieuw wordt bekeken. Onder andere Arriva-chauffeurs hadden geklaagd over onveilige situaties op drukke momenten op de dag.

Aegon vertrokken

Het Aegon-pand van ruim 30.000 vierkante meter, werd in 1988 gebouwd op het Oude Veemarktterrein. Tot voor kort werkten er nog ruim duizend verzekeringsmensen. Verzekeraar Aegon trok de Lange Marktstraat over om bij concurrent Achmea in te trekken. Door digitalisering van het verzekeringswerk verdwenen eerder vele banen en werd het jasje te ruim. Bij Achmea werd een kleinere werkplek gevonden. Met als gevolg dat het pand leeg kwam te staan. Er zijn nog wel enkele kleine huurders aan de stationskant van het gebouw.

Leyten kocht het vorig jaar voor minimaal tien miljoen euro. Het bestemmingsplan voor kantoren moest er vanaf om studentenwoningen mogelijk te maken. Het uiterlijk aan de buitenkant blijft overigens nagenoeg intact. ,,De sloop binnenin is al begonnen en per 1 mei starten wij officieel. De periode tot februari 2019, de opleverdatum, is kort. We hoeven echter geen mensen in te huren, we doen het met eigen personeel. Dat hebben we zo gepland.”

De bestaande indeling maakt plaats voor vier woonlagen vanaf de eerste verdieping. Alle appartementen worden voorzien van een eigen badkamer en keuken. ,,Het zijn luxe studentenkamers. Alle voorzieningen zitten er in, en je zit op een A-locatie." Het vergroten van het aantal naar 476 appartementen is niet ten koste gegaan van comfort, stelt Wageman. In de centrale ruimte zal een was- en droogvoorziening gerealiseerd worden. Daarnaast zal de binnenplaats getransformeerd worden tot binnentuin.

Vastgoedontwikkelaar Leyten is nog aan het nadenken over een commercieel plan voor de begane grond vloer. Op straatniveau moet er ruimte komen voor horeca, winkels en kantoorruimtes. Mogelijk komt er ook een fitnessruimte, die toegankelijk is voor iedereen. De definitieve plannen zijn nog niet bekend. ,,De commerciële plint zit nog in de planfase. Mogelijk kunnen we er in 2018 al mee aan de slag, maar nu is de invulling nog niet rond", zegt Wageman. Eerst zal de oplevering van de studentenwoningen in het eerste kwartaal van 2019 plaatsvinden, daarna volgt de commerciële ruimte.

Er was eerder sprake van mogelijke pop-up-stores of restaurantjes tijdens LF2018. Dat acht Friso Bouwgroep niet haalbaar vanwege de bouwwerkzaamheden. De gevels zijn overigens nog in zeer goede staat, meldt Wageman, en worden enkel gereinigd en opgefrist. Ook zullen de entrees, zowel aan de Lange Marktstraat als de Zuidersingel blijven bestaan. Vloeren en de huidige energievoorzieningen worden hergebruikt.

Resultaten

Wageman meldt desgevraagd dat het Sneker bouwbedrijf het jaar 2017 met een iets hogere omzet heeft afgesloten dan een jaar eerder. Winstmarges blijven in de bouwsector nog minimaal. Door tekort aan onder andere grondstoffen stijgen de bouwkosten de laatste tijd wel hard. Opdrachtgevers rekenen daar niet op en het komt meer dan eens voor dat projecten worden gestaakt of on hold worden gezet, zegt Wageman. ,,Installateurs en grondstoffen: alles wordt duurder. Zeker als de vraag groot is en producten moeilijk verkrijgbaar. Het maakt de financiering van projecten regelmatig lastig. Maar het geld zal toch bij de opdrachtgever vandaan moeten komen. Die hebben het in crisistijd - vergeet niet dat dat voor de bouw nog maar een jaar geleden is - goed gehad. En nu willen de aannemers goede prijzen. Dat is een wisselwerking.”

