Regio vrijdag, 9 februari 2018

Rechter geeft fiat voor fusie De Friesland Leeuwarden De integratie van De Friesland Zorgverzekeraar bij Zilveren Kruis hoeft niet te worden teruggedraaid. De Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft de ondernemingsraad (or) in het ongelijk gesteld in de rechtszaak hierover. De uitspraak werd gisteravond bekendgemaakt. De ondernemingsraad wilde dat het fusiebesluit werd teruggedraaid, voornamelijk uit vrees dat hierdoor werkgelegenheid uit Leeuwarden zou verdwijnen. Ook het verlies van de beslissingsbevoegdheid in Leeuwarden stuitte de raad tegen de borst. De or voerde tijdens de rechtszaak als belangrijkste argument aan dat ze was misleid door de directie. Die zou hebben gezegd dat De Nederlandsche Bank had verplicht tot de fusie, terwijl dat niet het geval was. Het gerechtshof stelt daarover dat de ondernemingsraad zelf had kunnen vaststellen dat die verplichting er niet was, omdat de or-leden toegang hebben gehad tot alle correspondentie in een (streng beveiligde) ‘dataroom’. Uit die correspondentie bleek duidelijk dat die fusieplicht niet was opgelegd, aldus de rechters. Het argument dat de fusie op termijn zal leiden tot banenverlies, gaat volgens het hof ook niet op. Het fusiebesluit op zich heeft daar amper gevolgen voor. Mogelijk leidt de samenvoeging in de toekomst wel tot banenverlies, maar daarbij zal dan een nieuw inspraaktraject moeten worden gevolgd. Overigens zal dat dan gebeuren met de or van Zilveren Kruis, omdat die van De Friesland met de fusie ophoudt te bestaan. Op één punt krijgt de ondernemingsraad wél gelijk. Achmea heeft volgens het gerechtshof niet genoeg onderzoek gedaan naar de gevolgen van twee alternatieven voor de integrale fusie. Dat gebrek in de besluitvorming is voor het hof echter niet voldoende om de fusie terug te draaien. Or-voorzitter Michel Evers liet gisteravond weten de uitspraak eerst te willen bestuderen. Het bedrijf liet zich in vergelijkbare bewoordingen uit. De ondernemingsraad kan nog tegen de uitspraak in cassatie gaan bij de Hoge Raad. Daarover moet binnen twee maanden worden beslist.

