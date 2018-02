Regio donderdag, 8 februari 2018

Nieuwe roeden voor molen Windlust Burum Burum - Het was best een beetje spannend, zegt Jacqueline Brauwers. De nieuwe roeden voor de Burumer molen moesten worden aangevoerd door een smal straatje. Het was even de vraag of dat allemaal goed zou gaan. ,,Maar het liep gesmeerd”, aldus de voorzitter van de Stichting Erfgoed Kollumerland en Nieuwkruisland, de eigenaar van Windlust. De twee roeden werden gisterochtend vroeg naar de molen gebracht. Het kostte niet veel tijd om ze te plaatsen. ,,Het was gelukkig windstil. Als het waait wordt het lastig. Eén zuchtje wind en je hebt een probleem met zo’n grote kraan.” De nieuwe molenroeden zijn gemaakt door constructiebedrijf Straathof uit Hillegom en verzinkt in Duitsland. ,,Ze hebben dus al een hele reis achter de rug”, zegt Brauwers. De twee roeden wegen samen vierduizend kilo. De klus is nog niet geklaard. De komende dagen, zo is de bedoeling, legt bouwbedrijf De Molenmakers uit Tzummarrum het deksysteem op de roeden. ,,Daarmee worden het wieken.” De aannemer controleert meteen de hele molen, laat Brauwers weten. Dat is nodig omdat Windlust bijna een jaar heeft stilgestaan. ,,Het is allemaal hout, dat werkt alle kanten op. We moeten alles goed nagaan voordat we weer gaan draaien.” Windlust was een van de zeven Friese molens die vorig jaar in maart en april werden stilgezet. Dat gebeurde op advies van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Het ging om molens met ‘deelbare roeden’, dus roeden uit meerdere delen. De RCE vond het laten draaien van deze molens gevaarlijk, na de ontdekking van een constructiefout bij twee molens met dezelfde type roeden. Bij die twee molens buiten Fryslân waren bouten gebroken, wat tot gevolg kon hebben dat ook de roeden zouden breken en de wieken konden losschieten. De RCE vond het raadzaam om alle 47 Nederlandse molens met deelbare roeden uit voorzorg stil te zetten. In overleg met de eigenaren en de molenaars werd besloten om de deelbare roeden te vervangen door roeden uit één stuk. De RCE neemt de kosten voor rekening. In Fryslân krijgen naast Windlust nog zes andere molens nieuwe roeden: de Olifant in Burdaard, De Puollen in Dronryp, De Rietvink in Nijetrijne, de Steenhuistermolen in Stiens, de Beabuorster Mole in Tjerk-werd en de Wijnzermolen in Wyns. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 8 februari

