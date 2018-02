Regio donderdag, 8 februari 2018

Pakje kauwgum bleek van belang voor redding Witmarsum - Wat als Jildert Wijbenga en Jesse van der Heide uit Arum niet nog even een pakje kauwgom hadden wilden halen, op 28 mei 2017? Hadden ze dan wel gezien dat de toen 81-jarige Henk Seerden te water was geraakt? En hadden ze dan wel tijdig Johan van der Schaaf kunnen roepen, die het water in sprong en Seerden hielp? Het zijn vragen die gelukkig niet beantwoord hoeven worden. Want de drie wisten de man uit Franeker te redden. Voor die heldendaad werden ze gisteren in Sneek gehuldigd. Seerden was op de bewuste dag toeschouwer geweest bij een kaatswedstrijd van zijn kleindochter. Hij was op weg naar huis, toen hij op de Arumerweg in Witmarsum moest uitwijken voor tegenliggers. Voor hij het wist belandde het wiel van zijn elektrische rolstoel in de berm, waarna de rolstoel kantelde en Seerden in het water belandde. In paniek was hij niet, zo vertelde hij gisteren. ,,Ik schrok wel, maar ik bleef nog vrij rustig.” Door een dwarslaesie heeft Seerden weinig gevoel en kracht in zijn ledematen. Boven water blijven was daarom moeilijk. Jildert en Jesse, toen beiden twaalf, waren die dag naar het zwembad geweest. De rest van hun gezelschap was vooruit gefietst. ,,Maar ik wilde nog een pakje kauwgum halen”, zegt Jesse. Toen ze verder fietsten zagen ze de rolstoel achter het riet verdwijnen. Ze fietsten er snel heen, en zagen Seerden in de sloot liggen. Een goede samenwerking volgde. Jesse ging hulp halen, en Jildert hield Seerden in de gaten. Kort daarna kwam de toen vijftienjarige Johan van der Schaaf langs. ,,Toen ik hem in de sloot zag liggen had ik maar één optie”, vertelt hij. Hij sprong in het water en hield het hoofd van Seerden boven water. ,,Met hulp van anderen hebben we hem toen op de wal gekregen. Het ging heel snel allemaal.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van 8 februari

