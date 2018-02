Regio donderdag, 8 februari 2018

Superlijm op zeedijk Wierum slijt sneller Wierum - De nieuwe dijkbekleding op de Waddenzeedijk bij Wierum slijt sneller dan verwacht, meldt Wetterskip Fryslân. Samen met het rijk en bouwbedrijf Heijmans, dat de dijkversterking in 2016 uitvoerde, onderzoekt het waterschap hoe snel die erosie gaat en hoe ze verholpen moet worden. Dertien kilometer zeedijk bij Wierum, Holwerd en Zwarte Haan is in 2016 versterkt met een mengsel van breuksteen en polyurethaanhars, genaamd Elastocoast. Dat zou de dijk de komende vijftig jaar beschermen tegen storm en hoog water. Bij Wierum slijt de steenlaag echter sneller dan verwacht. Over een stuk van 2,5 kilometer laat de bekleding deels los. Het waterschap vermoedt dat de vele losse stenen die bij Wierum voor de kust liggen hier mede de oorzaak van zijn. Schuren De stenen worden door het getij en golven meegevoerd en schuren langs de dijk, met als gevolg slijtage. ,,We onderzoeken nu hoe snel die erosie doorzet, hoe we het erosieproces kunnen stoppen en welke manieren er zijn te bedenken om de bovenlaag sterker te maken", aldus Ido Boonstra, projectleider dijkversterking bij Wetterskip Fryslân. Dat onderzoek is in de zomer klaar, verwacht hij. Gaat de erosie sneller dan verwacht, dan worden eerder maatregelen genomen. Elastocoast is een soort superlijm die over de bestaande steenlaag kan worden aangebracht. Daarmee zou dijkversterking sneller en tegen lagere kosten kunnen worden uitgevoerd. Het materiaal - eerst getest door Deltares - werd in 2016 voor het eerst op grote schaal toegepast op de Waddenzeedijk. De kosten voor klassieke dijkversterking - de gehele steenlaag vervangen - werden aanvankelijk geschat op 27 miljoen euro. Het werk zou dan twee jaar duren. Met Elastocoast kon het werk voor ongeveer elf miljoen worden uitgevoerd, iets minder nog dan de geraamde twaalf miljoen euro. De werkzaamheden duurden zo’n zes maanden. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 8 februari

