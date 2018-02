Regio donderdag, 8 februari 2018

Arriva: nieuw stationsgebied Leeuwarden is onveilig Leeuwarden - Het nieuwe stationsgebied en het nieuwe busstation in Leeuwarden leveren gevaarlijke situaties op. Dat zegt Joyce de Vries van vervoersbedrijf Arriva. Zij baseert zich op ervaringen van buschauffeurs, die hun beklag hebben gedaan bij de leiding van het bedrijf. Arriva heeft zijn opdrachtgever, de provincie Fryslân, intussen op de hoogte gesteld van de klachten. Het stationsgebied in Leeuwarden is de afgelopen twee jaar voor een bedrag van ruim twintig miljoen euro opgeknapt. Zo kwam er een nieuw busstation en is het gebied voor het station opnieuw ingericht. In december werd het geopend. ,,Het nieuwe stationsgebied zou zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Onze bussen zouden profiteren van een snellere aankomst en vertrek. Maar de praktijk leert dat het zo niet werkt”, aldus De Vries. In werkelijkheid staat het verkeer tussen het Zuiderplein aan de oostkant van het station en de Snekertrekweg ten westen daarvan vaak volledig vast in de spits. ,,Er is veel filevorming in het gebied, waardoor onze bussen ook vast staan”, stelt De Vries. Het tijdsverlies zorgt voor stress bij chauffeurs en gaat vaak ten koste van hun pauzes, zo kaartten ze vorige maand aan tijdens een stakingsdag tegen de hoge werkdruk. Oversteekplaats Volgens de buschauffeurs ontstaan bij het wegrijden bij het busstation ook gevaarlijke situaties, vooral voor voetgangers bij de oversteekplaats op de plek waar het Stationsplein overgaat in de Zuidersingel. ,,Dat is een zorg”, zegt De Vries. In tegenstelling tot de voetgangers- en fietsersoversteek recht tegenover het station iets verderop, hebben voetgangers hier geen voorrang. De provincie was gisteren aan het einde van de middag niet bereikbaar om te reageren op de klachten van Arriva. Ynze Haitsma van de gemeente Leeuwarden stelt dat de aanpassingen van het stationsgebied nooit bedoeld zijn om het verkeer beter te laten doorstromen. ,,Uitgangspunt was dat de openbare ruimte er beter uit zou komen te zien. Nu staat het verkeer misschien stil voor het station, eerder stond het stil bij de rotonde bij de Aegon en op de Lange Marktstraat.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van 8 februari

