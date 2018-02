Economie donderdag, 8 februari 2018

Royal Smilde blijft op overnamepad

Heerenveen - Royal Smilde in Heerenveen heeft de omzet afgelopen jaar met 10 procent verhoogd naar zo’n 250 miljoen euro. De komende jaren moet het groeipercentage nog verder oplopen. Dat zegt directievoorzitter Ronald Prince.

,,We hebben de afgelopen jaren veel gedaan. Van niet-rendabele bedrijven is afscheid genomen, bedrijven zijn samengevoegd en we hebben geïnvesteerd in materieel en mensen” , aldus Prince. ,,We zijn zo efficiënter geworden. Ook hebben we ingezet op verdere internationalisering en innovatie. Dat komt allemaal mooi bij elkaar nu. De groei was er al voordat de markt aantrok. Nu die ook nog meedoet, is dat genoeg verantwoording om van groei uit te gaan de komende jaren.”

De directie van het Heerenveense voedingsbedrijf acht groei nodig om mee te kunnen in de markt. Als concurrenten, leveranciers en klanten vooruitgaan, dan moet je wel meedoen om gezond door te gaan, zo werd ook op een personeelsbijeenkomst verteld. Het betekent niet dat er mensen bij komen. ,,De markt zegt juist dat het met minder mensen moet. Wij zijn blij dat we, ook via acquisities, blijven groeien en het zo met deze groep mensen kunnen en blijven doen.” Er werken nu 650 mensen bij Royal Smilde.

Nieuwe overnames nog dit jaar zijn niet uitgesloten. ,,De ambitie voor nieuwe acquisities hebben we.”

