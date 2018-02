Regio woensdag, 7 februari 2018

Stakende leraar wordt deze keer niet doorbetaald Leeuwarden - De meerderheid van de onderwijsbesturen betaalt leraren die meedoen aan de komende stakingen in het basisonderwijs niet door. Bij de vorige stakingen in november en december betaalden de meeste scholen de stakers nog wel. Uit een landelijke enquête van de PO-Raad blijkt dat nu twee derde van de onderwijsbesturen de stakers niet meer wil doorbetalen. ,,We zijn er ook niet om stakingen te faciliteren”, zegt woordvoerder Ad Veen van de PO-Raad. ,,De vakbonden hebben hier in principe een stakingskas voor. De vorige keren was het gemakkelijker om de school dicht te doen. Hier kon bijvoorbeeld een studiedag voor gebruikt worden, maar nu wordt dat moeilijker. De kinderen moeten wel aan de norm voldoen wat betreft het aantal lesuren dat ze moeten volgen.” De lesurennorm is voor bestuurder Albert Helder van onderwijskoepel Proloog in Leeuwarden geen reden om de scholen open te houden. ,,Een staking is overmacht. Als de meerderheid van de leraren besluit te staken, kan het wijs zijn de school te sluiten. Dit besluit ligt bij de verschillende locatiedirecteuren.” De meeste scholen van Proloog gingen de vorige keer dicht. ,,We zijn nog aan het inventariseren hoeveel dat er dit keer zijn. Ik heb wel gemerkt dat de stakingsbereidheid wederom groot is.” Lees hier meer over in het Friesch Dagblad van woensdag 7 februari

