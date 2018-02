Regio woensdag, 7 februari 2018

Provincie stopt met verstrekken van leningen Leeuwarden - De provincie Fryslân verleent is gestopt met het verlenen van leningen en andere financieringen aan bedrijven. Gedeputeerde Sander de Rouwe maakte gisteren bekend dat sinds vorige maand alle leningen lopen via de Friese Ontwikkelingsmaatschappij (FOM). De provincie verschafte zelf de afgelopen jaren 54 leningen en garanties via onder meer het programma Wurkje foar Fryslân, voor een totaalbedrag van 56,5 miljoen euro. Van twee daarvan is het desbetreffende bedrijf vorig jaar failliet verklaard. De provincie had in die bedrijven in totaal een kleine twee miljoen euro gestoken. De provincie Fryslân is de enige aandeelhouder van de FOM, de organisatie waarin enkele bestaande ondernemersregelingen zijn gebundeld. De Rouwe noemt als motivatie voor het daar onderbrengen van kredietregelingen, dat in de eigen organisatie de kennis en expertise ontbreekt om dergelijke leningen te beheren. Lees hier meer over in het Friesch Dagblad van woensdag 7 februari

