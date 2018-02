Regio woensdag, 7 februari 2018

Remmen voor niets is straks verleden tijd Leons - Het is misschien wel de kruising van de toekomst. De Westergoawei (N359) tussen Leeuwarden en Bolsward is de eerste weg met een kruising waarbij het verkeer met matrixborden wordt geregeld. Op initiatief van een automobilist wordt de afslag bij Húns-Leons voorzien van deze noviteit. De kruising werd gisteren gepresenteerd. ,,Dit is uniek in de wereld”, zegt verkeerskundige Hendrik Jellema van de provincie Fryslân. ,,Nergens wordt het verkeer op een kruispunt zo geregeld als hier. De matrixborden geven aan wanneer je honderd kunt blijven rijden of wanneer je moet afremmen omdat er verkeer van rechts komt.” De maximumsnelheid op de Westergoawei is honderd kilometer per uur. Bij elk kruispunt moet het verkeer afremmen naar zeventig kilometer per uur. Dit afremmen is vaak zinloos bij de kruising Húns-Leons, ervoer Sijbren van der Velde uit Burdaard. Hij passeert de kruising vaak tijdens de ritjes naar zijn familie in Workum. Nauwelijks verkeer Húns en Leons zijn twee van de kleinste dorpen van Fryslân. Húns telt 115 inwoners en Leons slechts 25. ,,Als ik over de weg reed, zag ik dat er nauwelijks verkeer uit de dorpen komt”, zegt Van der Velde. ,,Hierdoor zijn veel automobilisten geneigd om gewoon honderd te rijden over het kruispunt. Deze situatie kan zorgen voor een devaluatie van het verkeersbord waarop staat dat je hier maar zeventig mag rijden. Als het hier niet per se hoeft, zijn automobilisten geneigd om ook bij andere kruisingen honderd te blijven rijden.” Van der Velde kwam op het idee van de matrixborden toen hij over de ring bij Amsterdam reed. ,,Daar zijn matrixborden die een aangepaste snelheid aangeven als er file is of de weersomstandigheden slechter zijn. Toen ik dat zag, besloot ik een plan te maken voor de situatie bij Leons. Ik heb in het basisonderwijs gewerkt waarbij ik op het laatst verantwoordelijk was voor de ICT-toepassingen binnen de school.” Van der Velde verwerkte zijn ideeën in een presentatie en stuurde ze twee jaar geleden op naar de Statenfractie van het CDA. Die stelde het onderwerp binnen de provincie aan de orde. Verkeerskundige Jellema: ,,Wij zagen direct wel iets in het plan en hebben het vervolgens uitgewerkt.” Er komen nu zes matrixborden bij de kruising. ,,De borden op de hoofdweg geven aan wanneer er verkeer vanaf de zijwegen komt en wanneer er een bus stopt. De borden bij de zijwegen geven aan wanneer je kunt invoegen.” Het systeem heeft volgens Jellema twee grote voordelen. ,,De verkeersdoorstroming is verbeterd, en de veiligheid ook. Door de borden is het zichtbaarder wanneer er verkeer is dat wil invoegen en weet je als verkeersdeelnemer op tijd wanneer je moet afremmen.” De nieuwe kruising wordt de komende week getest. ,,Vanaf 15 maart nemen we alles in gebruik. Als het succesvol is, kunnen we het misschien ook op andere plekken toepassen.”

