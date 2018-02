Regio dinsdag, 6 februari 2018

Veel Friese filmpjes in nieuwe serie bij Max Bij omroep Max begint morgenavond de nieuwe documentaireserie Nederland op film. De serie is gemaakt met filmmateriaal van amateurs. Fryslân komt uitvoerig aan bod, vertelt editor Erik Willems. Willems selecteerde in opdracht van de omroep de mooiste en opmerkelijkste filmbeelden die voorhanden waren. Hij spitte duizenden uren film door, door amateurs geschoten in de periode 1920-1985. De homevideos zijn beschikbaar gesteld door onder meer filmarchieven en particulieren. ,,Er zitten pareltjes tussen”, zegt de 61-jarige Brabander. De selectie van Willems vormde de basis voor de serie, waaraan werd meegewerkt door een heel team. Nederland op film telt zes afleveringen, elk van een half uur. Elke aflevering heeft een thema. In de eerste aflevering ziet de kijker hoe Nederland de afgelopen eeuw feest heeft gevierd, bij verjaardagen en geboortes bijvoorbeeld. In andere afleveringen staan onder meer het huishoudelijk leven, vakanties en het verenigingsleven centraal. Het viel Willems op dat veel materiaal afkomstig is uit Fryslân. In elke aflevering is wel een gebeurtenis uit deze provincie te zien. De meeste Friese films zijn ter beschikking gesteld door het Fries Film Archief in Leeuwarden. De editor geeft een paar voorbeelden van Friese amateurfilms die in de documentaireserie zijn te zien. Daaronder een filmpje over een gezin dat voor het eerst een televisietoestel krijgt. Dit filmpje is eind jaren vijftig of begin jaren zestig geschoten door Sjoerd Andringa, oud-fotograaf van het Friesch Dagblad. ,,We zien hoe de leverancier de televisie bij de Andringa’s thuisbezorgt, hoe het gezin de doos uitpakt en voor het toestel kruipt. Een en al euforie. We hebben een televisie! Prachtig om te zien”, zegt Willems. Nederland op film, vanaf woensdag 7 februari (zes afleveringen), om 21.25 op NPO 2 Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 6 februari.

