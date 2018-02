Regio dinsdag, 6 februari 2018

Griep in Fryslân: hele klassen naar huis

Leeuwarden - Met 165 zieken op honderdduizend mensen belandde de griepepidemie vorige week op een nieuw hoogtepunt. Scholen komen erdoor in de problemen. Ze kunnen amper vervangers vinden voor zieke leerkrachten en moeten soms hele klassen naar huis sturen. Volgens Jan Sijtsema van PCBO Fryslân overwegen scholen om klassen om de beurt een dag vrij te geven. ,,Dan is er in elk geval elke dag één docent beschikbaar als invaller.”

Op de site lerarentekortisnu.nl hebben drie scholen aangegeven dat ze een klas naar huis hebben gestuurd. Gbs de Fontein in Buitenpost moest groep 1/2 naar huis sturen en ook sbo De Súdwester in Sneek heeft een klas naar huis gestuurd. Bij cbs De Bron en cbs Eben Haëzer in Dokkum en De Bron in Damwâld zijn gepensioneerden gevraagd in te vallen en obs De Bolder in Drachten en cbs Alpha in Ryptsjerk hebben de kinderen over andere groepen verdeeld.

Cbs De Vuurvlinder in Sneek moest zelfs drie klassen naar huis sturen, zegt directeur Jaring Attema, die zelf ook een week met griep in bed heeft gelegen. ,,Zondag meldden twee docenten zich ziek en gisterochtend om zeven uur meldde nummer drie zich af. Toen hebben we meteen de ouders ingelicht. We hebben een telefoonboom voor zulke gevallen. In de invalpool heb ik toen niet eens meer gekeken. Ik had zondag al gezien dat er niemand meer beschikbaar was. Alle scholen zitten namelijk met hetzelfde probleem." In totaal heeft Attema al zeker zeven klassen naar huis gestuurd in het afgelopen griepseizoen.

Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 6 februari.

