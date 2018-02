Regio maandag, 5 februari 2018

Niet roken langs ’t veld in Bolsward al gewoon Bolsward - Sinds kort heeft sportclub SC Bolsward een actief anti-rookbeleid. En dat werpt zijn vruchten af, vertelt woordvoerder Max van den Broek. Toen hij gistermiddag de voetbalwedstrijd van het eerste elftal bezocht, zagen supporters van tegenstander LVV Friesland uit zichzelf af van roken. ,,Bij de kantine hangt een groot ‘rookvrij’-spandoek. Supporters van Friesland wilden een sigaret opsteken maar ze riepen zelf al: ‘dat mag niet meer bij jullie. hè, dan doen we het ook niet. Dat zouden ze bij ons ook moeten doen’.” Het rookbeleid is niet onopgemerkt gebleven bij de beweging Rookvrije Generatie. De Bolswarder club is met twee andere sportclubs genomineerd voor de Rookvrije Generatie Award 2018 in de categorie sportvereniging. Die prijs is een initiatief van de Rookvrije Generatie, de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. Van veel verzet tegen de ban op roken merkt Van den Broek, die zelf nooit heeft gerookt, niet veel. ,,Er blijft, zover ik weet, niemand weg omdat er niet meer langs de velden mag worden gerookt. We hebben, voordat we maatregelen namen, hierover een enquête gehouden onder de leden. Bijna 80 procent steunt het anti-rookbeleid. Het is als je er goed over nadenkt natuurlijk ook raar om bij een spórtvereniging te roken. Sporten en roken gaan niet samen.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van maandag 5 februari.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties