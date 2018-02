Sport maandag, 5 februari 2018

Wél de beste, maar niet wereldkampioen Valkenburg - Heel het seizoen was Mathieu van der Poel iedereen de baas, maar op het moment dat het er echt toe deed, gaf de beste veldrijder ter wereld gisteren niet thuis. Bij de WK in Valkenburg was het Wout van Aert die naar zijn derde wereldtitel op rij soleerde. Verliezen is nooit leuk, zeker niet als je vrijwel de hele winter oppermachtig bent. Toch reageerde Mathieu van der Poel gelaten op zijn derde plaats bij de WK in Valkenburg, op ruime afstand van de Belgische wereldkampioen Wout van Aert. ,,Ik heb vaker gezegd: als ik op waarde word geklopt, kan ik ermee leven”, vertelde de man die vorige maand in Surhuisterveen voor het vierde opeenvolgende jaar Nederlands kampioen werd en zijn seizoen met reeds 26 zeges nog steeds geslaagd noemde. ,,Maar de wereldtitel had het kunnen afmaken.” ,,Als je op tweeënhalve minuut binnenkomt, kun je niet zeggen dat je onverdiend verloren hebt. Mensen zeiden vooraf allemaal dat het niet meer mis kon gaan, maar ik heb er steeds rekening mee gehouden dat het wel kon gebeuren. Een WK is heel wat anders dan de rest van het seizoen. Het heeft niets met elkaar te maken. Met een WK begin je op nul, of je nou 26 keer hebt gewonnen of niet”, vertelde de zoon van oud-wereldkampioen Adrie van der Poel, die zelfs de Belg Michael Vanthourenhout niet kon volgen en genoegen moest nemen met een bronzen plak. Lees hier meer over in de papieren krant van 5 februari

