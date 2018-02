Geloof & Kerk maandag, 5 februari 2018

Overzichtswerk Friese orgels na Tweede Wereldoorlog

Leeuwarden - Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Stichting Organum Frisicum komt volgend jaar een boek uit over de orgelbouw na 1945 in Friese kerken. Fryslân is een provincie die rijk is aan historische orgels, vaak met lang verleden. Minder bekend is dat na de Tweede Wereldoorlog er in de provincie zo’n honderd nieuwe orgels in kerken een plaats kregen.

Het boek zal worden geschreven door organist en orgeladviseur Theo Jellema. Hij moet, zo meldt Organum Frisicum, ‘het palet van de naoorlogse orgelbouw in Fryslân beschrijven’. Jellema zal ook ingaan op verbindingen met orgelbouw in andere provincies en landen. Het boek gaat tweehonderd pagina’s tellen en zal veel foto’s bevatten van bijvoorbeeld orgelfronten, details en binnenwerk van orgels. De organist van de Leeuwarder Grote of Jacobijnerkerk - die ook bij veel orgelrestauraties is betrokken - zal van twintig beeldbepalende orgels in Fryslân een monografie schrijven.

Bij het tienjarig bestaan van Organum Frisicum, in 2004, verscheen er een boek van de hand van Jan Jongepier, Vijf eeuwen Friese orgelbouw. Een schoone voorraad waarlyk (Friese Pers Boekerij). Die publicatie behandelde orgels tot het begin van de twintigste eeuw, zo legt secretaris Geert van der Heide van Organum Frisicum uit. ,,Dit is in moai ferfolch. Aanst hawwe wy de hiele skiednis fęstlein.”

Investeren

De periode na de Tweede Wereldoorlog is ook interessant omdat in veel kerken, bijvoorbeeld in gereformeerde kerken, toen geďnvesteerd werd in nieuwe mechanische orgels van betere kwaliteit. De komst van het Liedboek voor de Kerken, in 1973, zorgde ook voor een opleving. ,,Guon fan dizze oargels binne der spitigernôch al net mear.”

De officële presentatie van het boek staat gepland op 28 september 2019 tijdens een bijeenkomst in de Grote of Sint-Martinuskerk in Dokkum.

Onder de achterban en bij andere orgelgeďnteresseerden wordt nu al gewezen op het feit dat de publicatie in de maak is. Stichting Organum Frisicum hoopt zo inzicht te krijgen hoe groot de uiteindelijke oplage moet worden. ,,Regeren is vooruitzien’ Dan hawwe je in yndikaasje”, aldus Van der Heide. Huidige en nieuwe donateurs kunnen het boek met korting bestellen. Ook is een vorm van crowdfunding bedacht waarbij een gift van 100 euro - of een veelvoud daarvan - een gratis exemplaar oplevert.

Bij de jubileum-uitgave komt ook een cd met muziek van naoorlogse orgels zoals het Reil-orgel in kerk Trinitas in Heerenveen en het Pels-orgel in GKV De Fontein in Surhuisterveen. De organisten Jochem Schuurman en Peter van der Zwaag spelen muziek van Friese componisten als Piet Post, Gerrit Stulp en Johan G. Koers.

De jubileumuitgave is onder meer te bestellen via de website: www.organumfrisicum.frl

Reacties: