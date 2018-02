Regio maandag, 5 februari 2018

Een belangrijke vraag op een zeer emotioneel moment Leeuwarden Rik Gerritsen van het Medisch Centrum Leeuwarden voert donorgesprekken met nabestaanden van mensen die op de intensive care zijn overleden. ,,Ik begin altijd met een inleidende zin”, vertelt Gerritsen. ,,Ik moet nog iets belangrijks met u bespreken, zeg ik dan. Ik heb in het bestand gezien dat uw geliefde (wel of niet) geregistreerd staat. Zou uw geliefde organen willen schenken?” Gerritsen (55) is voorzitter van de medische staf MCL en intensivist, wat betekent dat hij een arts is die is opgeleid om op de intensive care te werken. Morgen verdedigt Tweede Kamerlid Pia Dijkstra (D66) in de Eerste Kamer haar voorgestelde wetswijziging rond de Donorwet. D66 wil het donorsysteem zo veranderen dat mensen standaard orgaandonor zijn, tenzij ze daartegen bezwaar maken. Wat niet verandert, is dat de beslissing dan nog steeds aan nabestaanden wordt voorgelegd. ,,Het is een belangrijke, moeilijke vraag op een zeer rottig moment", zegt hij. ,,Mensen zitten natuurlijk vol met emoties. Wat helpt, is dat ik de nabestaanden al enigszins ken want ze zijn er tijdens het hele behandeltraject van hun geliefde bij geweest. Ik voer het gesprek rond donatie altijd gescheiden van het slechtnieuwsgesprek, tenzij nabestaanden er meteen over beginnen. Anders meld ik het overlijden en neem ik de nabestaanden een kwartier later mee om over donatie te praten.” Gerritsen ziet nooit tegen die gesprekken op. ,,Het kan een stuk zingeving zijn na iemands overlijden", zegt de arts. ,,Maar er zit wel tijdsdruk bij.” ,,Ongeacht de uitkomst wil ik een volmondig, goed gemotiveerd antwoord van de nabestaanden hebben”, gaat Gerritsen verder. ,,Dat betekent dat ik ook wel eens een beetje moet doorbijten. Als ik namelijk merk dat iemand ‘nee’ zegt alleen om van het gesprek af te zijn, ga ik daarmee niet akkoord. Ik trek mensen natuurlijk niet over de tafel, maar ik wil wel begrijpen waarom iemand ‘nee’ zegt.” De intensivist hoopt dat de wet het gaat halen. ,,Families worden daardoor gestimuleerd om erover te praten. Dan is er meteen duidelijkheid en hoef ik nabestaanden minder te belasten.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van maandag 5 februari.

