Regio maandag, 5 februari 2018

Winterfietsers blijven thuis vanwege kou

Leeuwarden - Zo’n veertienhonderd mensen hadden zich ingeschreven voor Winterwinterfietselfstedentocht, maar er meldden zich gisterochtend maar een kleine duizend bij de start. Volgens Eric Lansu van de stichting Friesland Beweegt, die de fietstocht langs de Elfstedenroute organiseerde, deed de codegeelwaarschuwing van het KNMI veel fietsers besluiten niet aan de tocht mee te doen. Ook zegde een aantal mensen af vanwege griep.

,,Met het weer viel het achteraf erg mee”, aldus Lansu. ,,Het was ook niet glad. Natuurlijk was het koud. Maar je weet dat als je aan een Winterfietselfstedentocht meedoet, het fris kan zijn. We vroegen ons al af of die afzeggers van tevoren koude voeten hadden. Maar met duizend deelnemers zijn we dik tevreden hoor. Het was wat anders geweest als er ’s morgens slechts twintig deelnemers voor je neus hadden gestaan.”

De tocht was dit jaar wel zwaar, zegt Lansu. ,,Zeker honderd kilometer van de tocht, het stuk van Stavoren tot Dokkum, ging tegen de wind in. En die wind was hard en koud.”

De deelnemers komen steeds beter voorbereid naar het evenement toe dat in het leven is geroepen om meer mensen ook in de winter op de fiets te krijgen. ,,In 2016 schrokken we er nog van hoe sommige mensen gekleed waren. Handschoenen zonder vingers, een zomershirtje over het onderhemd heen... Bij Sneek moesten we de eerste bij wijze van spreken al van het asfalt bikken en in een warmtedeken wikkelen. Toen waren er zeshonderd uitvallers. Nu waren de fietsers veel dikker gekleed en reden er zeker honderd, door de deelnemers zelf geregelde, volgwagens mee met schone kleding en warm drinken. Het precieze aantal uitvallers tijdens de tocht is nog niet bekend maar we zitten een uur voor de deadline op zo’n zeventig.”

Meer hierover in het Friesch Dagblad van maandag 5 februari.

Reacties: