IJsclubs hebben hoop, maar laten zich niet gek maken Steggerda - De weersverwachting van lage temperaturen geeft voorzichtige hoop dat natuurijsschaatsers volgende week aan de bak kunnen. IJsclubs reageren nog terughoudend: eerst zien en dan geloven. ,,Wij zijn er in principe klaar voor", zegt secretaris Reino Bouwhuis-Meuleman van IJsclub Vooruitgang Steggerda. ,,De baan staat mooi onder water en het bestuur heeft onderling al even contact gehad. Maar verder moeten we gewoon afwachten wat het weer doet.” Ook in Nijelamer staat de baan onder water, meldt secretaris Gerard Ziel van IJsvereniging Nijelamer. ,,Maar we weten dat één nacht bewolking alles anders kan maken.” Egbert Knol van de IJsvereniging in Leek ziet het voor komende week nog niet gebeuren. ,,Maar laten we allemaal duimen dat we volgend weekend kunnen schaatsen.”

