Fryslân steunt plan Formule 1 op TT Assen Leeuwarden - De provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden steunen de plannen van Assen en de provincie Drenthe om een Formule 1-wedstrijd op het TT-circuit te organiseren. ,,Wij zijn solidair met Drenthe. Bovendien gaat het om een mooie sport, waarin Max Verstappen het ook nog eens leuk doet”, zegt gedeputeerde Michiel Schrier. Schrier geeft een toelichting op de gezamenlijke verklaring van de gemeenten Leeuwarden, Groningen en Emmen en de provincies Fryslân en Drenthe. In die verklaring wordt steun uitgesproken voor de plannen van Assen en Drenthe. In opdracht van de Drenten gaat een extern bureau onderzoeken wat er nodig is om de Formule 1 naar het TT-circuit te halen. Er wordt onder meer gekeken naar de regels waaraan het evenement moet voldoen. Het onderzoek is vermoedelijk eind maart klaar. Gedeputeerde Schrier, met onder meer duurzaamheid en milieu in portefeuille, vindt het logisch dat Fryslân achter de plannen staat. ,,Wij trekken in het Noorden gezamenlijk op. Als Drenthe met dergelijke plannen komt gaan we daar niet vóór liggen.” Schrier ziet geen contrast tussen het provinciale milieu- en duurzaamheidsbeleid en het steunen van de raceplannen, zegt hij desgevraagd. De provincie roept Friezen onder meer op om binnenkort twee weken lang geen fossiele brandstoffen te gebruiken, bijvoorbeeld door het openbaar vervoer te nemen of naar het werk te fietsen. Een Formule 1-auto rijdt juist op fossiele brandstof, al werkt de sport er wel aan om de CO2-uitstoot te verminderen. Dan kan niets meer ,,Als je het zo gaat bekijken kan er niets meer”, zegt Schrier. Hij wijst erop dat de Elfstedentocht en evenementen van Culturele Hoofdstad ook veel autobewegingen met zich meebrengen. ,,Daar hoor ik niemand over.”

