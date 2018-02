Regio zaterdag, 3 februari 2018

NAM blijft in Friese commissie bodemdaling Leeuwarden - De Friese gedeputeerde Michiel Schrier vindt het een goede zaak dat de NAM geen rol meer speelt bij de beoordeling en afhandeling van aardbevingsschade in Groningen. Hij ziet geen reden om de rol van de NAM in de commissie bodemdaling aardgaswinning in Fryslân te verkleinen. ,,Daar is geen aanleiding voor”, aldus de gedeputeerde. De commissie bodemdaling aardgaswinning Fryslân bestaat uit vier personen, van wie er twee worden benoemd door de NAM. De andere twee leden zijn vertegenwoordigers van de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. De commissie beslist over schadeclaims, als een indiener denkt dat die schade door bodemdaling en aardgaswinning komt. Volgens Schrier functioneert de commissie goed. ,,Ik heb geen reden om te twijfelen aan de onafhankelijkheid van de leden, ook niet aan de leden die door de NAM zijn benoemd. Bovendien doet de NAM nooit moeilijk als de commissie vaststelt dat er schade door bodemdaling is. De NAM heeft altijd netjes betaald.” Voor Schrier weegt die opstelling zwaarder dan de schijn van belangenverstrengeling bij het beoordelen van schadeclaims. De NAM heeft sinds de oprichting van de commissie in totaal ruim elf miljoen euro uitgekeerd, vrijwel uitsluitend aan Friese overheden. In 2016 kreeg de commissie 25 schadeclaims van overheden binnen. Zes verzoeken werden aangehouden, de rest van de claims werd gehonoreerd. Daarmee was ruim zes ton gemoeid, blijkt uit het jaarverslag 2016. De NAM keerde onder meer vergoedingen uit aan de provincie Fryslân voor de kosten die nodig waren om de brug en het aquaduct bij Burgum te versterken en te verhogen, als onderdeel van de Centrale As. De gemeente Tytsjerksteradiel kreeg compensatie voor schade aan de ijsbaan in Burgum. Wetterskip Fryslân ontving een vergoeding voor schade aan kaden en oevers in het project Súd Ie in Dokkum. Friese particulieren dienen zelden een schadeclaim in bij de commissie. Mogelijk zien particulieren hier vanaf omdat ze dan het recht verspelen hun schade elders te claimen. Schrier wijst erop dat particulieren altijd de mogelijkheid hebben om hun afgewezen schadeclaim te laten beoordelen door de Technische commissie bodembeweging (Tccb). De commissie bodemdaling aardgaswinning Fryslân bestaat sinds 2006. Vanaf 2000 hadden de partijen al een interim-overeenkomst.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties