Economie zaterdag, 3 februari 2018

‘Boeren van de toekomst’ werken aan hun eigen marketing Leeuwarden - Ligt de toekomst van mijn boerenbedrijf in meer gras en meer koeien, of kan ik juist extra waarde uit de melk halen? Studenten van Van Hall, de boeren van morgen, organiseerden een congres rond die vraag. Haar eigen camping Nooit Gedacht, dat is het idee van Iris Huisman voor haar boerenbedrijf van de toekomst. ,,Nooit Gedacht, omdat dat is wat mensen zeggen als je ze laat zien hoe het werkt op een boerderij. Ik wil bezoekers het boerenleven laten ervaren om misverstanden over de sector weg te nemen.” Huisman was een van de studenten die gisteren hun plan presenteerden op het congres Boeren voor de toekomst op hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden. De derdejaarsstudenten van de opleiding Dier- en veehouderij hielden de dag om na te denken over de vraag op welke manieren zij - wanneer ze later boer zijn - een goedlopend bedrijf kunnen runnen. Iris Huisman wil graag de boerderij van haar ouders in de Wieringermeer overnemen. Ze is de oudste van vier zussen en de enige die echt graag met de melkveehouderij verder wil. Maar ze houdt wel voor mogelijk dat ze naast koeien melken ook ijs van eigen melk gaat verkopen op de boerderij. En ponyrijdlessen gaat geven. Ook boerderijrondleidingen, kinderfeestjes en excursies in de omgeving ziet ze wel zitten. Met een campinkje erbij, gaat dat volgens haar businessmodel al na twee jaar winst opleveren. Niet alle studenten zijn meteen enthousiast over nevenactiviteiten naast het pure boerenwerk. ,,In eerste instantie merk je weerstand”, zegt Gelein Biewenga, docent melkveehouderij en organisator van de module Bedrijf van de toekomst. ,,Er zijn er die gewoon met koeien, en gras en trekkers bezig willen zijn. En dat is prima. Maar we willen onze studenten laten nadenken over wat er nog meer mogelijk is.” De melkprijs is immers weer dalende en schulden wegen zwaar terwijl wet- en regelgeving in de toekomst beperkingen zullen blijven stellen aan de landbouw. Lees verder in het Friesch Dagblad van 3 februari 2018

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties