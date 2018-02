Regio vrijdag, 2 februari 2018

Friese jongere wil zekere baan in eigen buurt Leeuwarden - Friese jongeren met een mbo-diploma missen de zekerheid van een vaste baan. Ze blijven het liefst in de buurt wonen, maar flexibele contracten maken het hen moeilijk om een huis te krijgen. Mbo’ers in Fryslân zijn positief gestemd over de eigen vooruitzichten op werk, maar zouden daarin wel wat meer zekerheid willen hebben. Dat concludeert het Fries Sociaal Planbureau (FSP) op basis van interviews met vijftig jongeren die de afgelopen vijf jaar een mbo-opleiding hebben afgerond. In de groep 15 tot 27 jaar heeft maar een derde van de werkenden in Nederland een vaste baan, 61 procent doet flexwerk, blijkt uit door het FSP in het rapport aangehaalde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hogeropgeleiden kiezen vaker bewust voor een flexibele baan, terwijl mbo’ers liever meer vastigheid zouden hebben, aldus het FSP. Doordat ze lang in flexcontracten blijven zitten, kunnen ze ook geen huis kopen. En geschikte huurwoningen zijn er in Fryslân relatief weinig. ‘Het belemmert de jongeren in de opbouw van hun leven’, staat in het rapport. Lees hier meer over in de papieren krant van 2 februari

