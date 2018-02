Regio vrijdag, 2 februari 2018

Noordoost-Friese jeugd drinkt minder alcohol

Damwâld - Het alcoholgebruik in Dantumadiel en Kollumerland is tussen 2012 en 2016 behoorlijk gedaald en ligt nu op of onder het provinciale gemiddelde. Dit blijkt uit onderzoek van Partoer dat is uitgevoerd op verzoek van de rekenkamercommissie van de gemeenten, waar campagnes zijn geweest om het alcohol- en drugsgebruik terug te dringen.

In 2012 gaf 61 procent van de jongeren onder de achttien in Dantumadiel aan ooit alcohol te hebben gedronken. Dat was in 2016 gedaald naar 42 (gelijk aan het provinciale gemiddelde). Het aantal jongeren dat recent heeft gedronken daalde van 42 naar 37 procent en ligt daarmee iets onder het provinciale gemiddelde van 39 procent. En het aantal jongeren dat aangaf recent aangeschoten of dronken te zijn geweest, was gedaald van 32 naar 13 procent (provinciaal 20 procent).

In Kollumerland is er ook een daling, maar ligt het gebruik over het algemeen wel iets hoger dan het provinciaal gemiddelde. 47 procent van de jongeren dronk ooit en 44 procent dronk recent. Het aantal jongeren dat recent aangeschoten of dronken was, daalde van 28 procent naar 20 procent en is nu gelijk als het provinciaal gemiddelde.

Uit gesprekken met jongeren blijkt ook dat in Dantumadiel strenger op alcohol wordt gecontroleerd in supermarkten. Voorlichting op scholen, met uitzondering van mavo De Saad in Damwâld, wordt eigenlijk nog niet gegeven, maar de verwachting is dat dit nu wel wordt opgepakt: gemeenten en politie hebben namelijk sinds kort afspraken hierover gemaakt met de scholen voor voortgezet onderwijs.

Uit de rapport is niet goed op te maken hoeveel het alcoholgebruik provinciaal is gedaald in dezelfde periode en wat de invloed is geweest van de nieuwe wet waarbij alcoholische verkoop aan jongeren onder de achttien is verboden. De ondervraagde jongeren zelf vinden de nieuwe regels overigens niet echt bezwaarlijk. Alleen jongeren met oudere broers en zussen vinden het ‘oneerlijk’ dat die wel mochten drinken op hun zestiende, terwijl zij dat niet mogen.

Ook blijkt dat ouders van vmbo-leerlingen vaak werken met afspraken om drankgebruik te ontmoedigen (bijvoorbeeld de belofte om het rijbewijs te betalen) en dat ouders van havisten en vwo’ers zich baseren op de wettelijke regels.

Uit het rapport blijkt ook dat er weinig zicht is op drugsgebruik. Cijfers geven aan dat het drugsgebruik rond het provinciaal gemiddelde schommelt, maar bij scholen, leerlingen en ambtenaren leeft toch het ‘onderbuikgevoel’ dat er meer speelt dan uit de cijfers blijkt. Uit gegevens van Meld Misdaad Anoniem blijkt dat weinig wordt geklaagd over drugs-overlast. De organisatie vermoedt een ‘zwijgcultuur’. De onderzoekers adviseren meer onderzoek te doen om beter zich te krijgen op het drugsgebruik.

