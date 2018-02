Regio vrijdag, 2 februari 2018

Pleidooi voor alternatief Windpark Fryslân Den Haag - De tegenstanders van Windpark Fryslân ziet een lange lijn met windmolens langs de Afsluitdijk nog steeds als alternatief voor Windpark Fryslân, het toekomstige windpark in het IJsselmeer. Dat bleek gisteren, toen voor- en tegenstanders van het windpark hun zegje deden bij de Raad van State in Den Haag. Deze optie is volgens de appellanten niet grondig genoeg onderzocht. De hoogste bestuursrechter van Nederland buigt zich de komende maanden over het dossier. Tegenstanders, waaronder de IJsselmeervereniging en Vogelbescherming Nederland, gingen in beroep tegen meerdere overheidsbesluiten die de bouw van het park mogelijk maken. Het beroep is voor hen de laatste kans om de realisatie van het windpark tegen te houden. De tegenstanders brachten gisteren in Den Haag onder meer hun angst naar voren voor aantasting van vogelpopulatie, landschap, en toerisme. Ook braken zij nogmaals een lans voor de lijnopstelling van windmolens langs de Afsluitdijk. Dit laatste plan is volgens de tegenstanders niet voldoende onderzocht, omdat toenmalig minister Henk Kamp van Economische Zaken in 2016 vond dat daar niet genoeg tijd voor was. Wil Fryslân het Friese aandeel van de landelijke windenergiedoelstellingen halen, dan moet het windpark er namelijk in 2020 staan. Daarna is de lijnopstelling overigens wel weer een optie voor het rijk, maar dan als toevoeging op het windpark in het IJsselmeer met 89 turbines, en niet als alternatief. De verweerders noemden verder dat de lijnopstelling langs de Afsluitdijk volgens onderzoek niet milieutechnisch beter is dan de huidige. ,,Maar ook niet minder, terwijl er wel minder tegenstand is”, bracht advocaat Siebrand Makaal namens watersportvereniging Hiswa daarop in. De Raad van State doet naar verwachting over twaalf weken uitspraak.

