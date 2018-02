Regio donderdag, 1 februari 2018

Burgemeester Gebben veilt ‘twee-onder-een-kaptrui’

Hurdegaryp - De veiling van een trui voor twee personen door burgemeester Jeroen Gebben is het hoogtepunt van de warmetruiendagmanifestatie in Hurdegaryp. Maar daarnaast is er in en rond winkelcentrum de Fuormanderij morgenmiddag en -avond nog veel meer te doen rond energiebesparing en groene energie.

De landelijke warmetruiendag begon twaalf jaar geleden en is een initiatief van het Klimaatverbond Nederland. Doel is mensen energiebewuster te maken. Door een dikke trui aan te trekken kan de verwarming lager. En met elke graad die de kachel lager staat, bespaar je 6 procent energie. Als alle Nederlanders alleen op Warmetruiendag hun huis één graad minder warm stoken, bespaart dat volgens het Klimaatverbond 3,3 miljoen kubieke meter gas en 6,3 miljoen kilo aan CO2-uitstoot.

Met de trui die in Hurdegaryp wordt geveild kan de kachel wel een páár graden lager, want met z’n tweeën in één trui is extra warm.

,,De twee-onder-een-kaptrui, zoals we hem hebben gedoopt, heeft een omtrek van drie meter en telt 150.000 breisteken”, vertelt Annie Buma van Breicafé De Steek in Hurdegaryp. De twintig vrouwen die aan de trui breiden, verwerkten 33 bollen wol. ,,We hebben eerst stroken gebreid die later aan elkaar zijn gezet. Het boord is er later aangebreid.”

De trui is van echte wol. ,,We kopen zelf nooit wol maar gebruiken restjes die we krijgen.”

