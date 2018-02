Regio donderdag, 1 februari 2018

RvS: fractiegeld Pieter Buisman moet terug Leeuwarden - Voormalig Statenlid Pieter Buisman moet de 18.000 euro die hij verduisterde van de provincie Fryslân terugbetalen. Dat heeft de Raad van State gisteren besloten. Buisman begon in 2011 als Statenlid namens de PVV, maar begon in 2014 zijn eigen fractie (Fractie Pieter Buisman) uit onvrede over de ‘Minder Marokkanen’-uitspraak van PVV-leider Geert Wilders. Hij kreeg van de provincie ruim 18.000 euro voor fractieondersteuning. Dat geld verdween in zijn eigen zak, naar eigen zeggen omdat hij vanwege een late betaling door de provincie niet tijdig fractiemedewerkers kon vinden en hij hun werk zelf deed. Dit is tegen de regels van de provincie, die het geld grotendeels terugvorderde. Buisman maakte daar bezwaar tegen, ging vervolgens in beroep, en daarna in hoger beroep bij de Raad van State. Die gaf de provincie gisteren gelijk. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 1 februari

