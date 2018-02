Regio donderdag, 1 februari 2018

LTO Noord geeft code oranje voor muizen af Leeuwarden - LTO Noord geeft code oranje af voor veldmuizen. De belangenorganisatie roept boeren op alert te zijn op het aantal muizen op hun land. Vooral in het gebied tussen Lemmer, Sneek en Heerenveen worden momenteel grotere populaties gezien, onder meer door inspecteurs van Wetterskip Fryslân. Boeren die een toename opmerken, wordt gevraagd dit te melden bij het muizenmeldpunt van de landbouworganisatie. Door het zachte weer van de afgelopen maanden kon het gras blijven groeien. Gunstig voor muizen, want die vinden in het hoge gras meer bescherming. Grazende ganzen - vaak een probleem op zich - kunnen nu helpen een plaag te voorkomen. Veel neerslag is ook ongunstig voor muizen. Zij houden niet van nat gras. Onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga ontwikkelt op dit moment voor LTO Noord een waarschuwingssysteem tegen muizenplagen. De kleurcode uit dat systeem - dat over enkele maanden klaar is - is nu alvast gebruikt. Volgens LTO Noord is bij code oranje geen reden voor paniek, maar moeten boeren wel alert zijn. Als ze bijvoorbeeld veel zilverreigers zien op een perceel, kan dat wijzen op veel veldmuizen. Ook een vroeg broedseizoen van kerkuilen geldt als indicatie. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 1 februari

