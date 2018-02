Regio donderdag, 1 februari 2018

Bottenbley: bizarre keuze Drachtster

Drachten - Honderden stemmen van christelijke kiezers zullen verloren gaan als gevolg van de verkiezingsdeelname van de SGP in Smallingerland. Dat zegt Orlando Bottenbley, oud-predikant van de Drachtster Vrije Baptistengemeente Bethel. Hij spreekt van een ,,bizarre” keuze van de staatkundig gereformeerden.

SGP wil op 21 maart voor de eerste keer meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Smallingerland, voornamelijk uit onvrede over de koers van de ChristenUnie. Op verzoek van die laatste partij deed Bottenbley onlangs nog een poging om tot een samenwerking te komen tussen beide partijen. Dat lukte niet, en nu komen de partijen allebei op het stembiljet.

Volgens Bottenbley - die geregeld als lijstduwer optreedt voor de ChristenUnie, dit jaar in zijn nieuwe woonplaats Amsterdam - is de kans aanwezig dat de christelijke partijen daardoor in totaal zetels verliezen. Hij wijst erop dat de SGP bij de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar vijfhonderd stemmen kreeg, terwijl voor een zetel in Smallingerland achthonderd stemmen nodig zijn. ,,Het is niet reëel om dan als SGP te denken dat je een raadszetel haalt.”Bij voorgaande verkiezingen in Smallingerland steunde de SGP nog de ChristenUnie. ,,Bizar om nu mee te doen als kleine partij die nauwelijks kans maakt. Het is ontzettend triest dat je hierdoor een paar honderd stemmen de lucht in laat gaan.”

SGP-bestuurslid Johan Jacobsen zegt dat de partij wel degelijk een goede kans maakt op een of twee zetels. Over het door Bottenbley benoemde risico dat een zetel voor de christelijke politiek verloren gaat: ,,Dat is in elke politieke situatie altijd een mogelijkheid.”

Verschuiving

Jacobsen noemt de vrees voor de invoering van een koopzondag in Drachten als een van de belangrijkste drijfveren van zijn partij om zich in te schrijven voor de verkiezingen. ,,Je merkt een verschuiving bij de ChristenUnie op dat punt. Dat vinden we jammer. Voorheen hebben we altijd de ChristenUnie kunnen steunen.”

