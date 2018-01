Regio woensdag, 31 januari 2018

Fryslân zit snel onder afspraak windvermogen Leeuwarden - Doordat veel oude windmolens op land niet meer worden vervangen is het de vraag of de provincie Fryslân in 2020 de 530,5 MW aan windenergie haalt die met het rijk is afgesproken. Dat blijkt uit het onderzoek Krimpende wind dat de Energiewerkplaats - een samenwerking tussen Doarpswurk, de Friese Milieu Federatie en Us Koöperaasje - voor de provincie heeft uitgevoerd. Op dit moment leveren de huidige 280 turbines op land 190 MW. Met het nog te bouwen Windpark Fryslân (316 MW) en het park bij Nij Hiddum-Houw (42 MW) komt het Friese vermogen op 548 MW. Maar de komende jaren gaan veel molens uit de roulatie omdat subsidies stoppen, er nieuwe kostbare certificeringen moeten worden afgesloten en de elektriciteitsprijs tegenvalt. In 2020 verwacht de Energiewerkplaats dat er nog 152,4 MW aan vermogen op land staat. Dan zit het totale Friese vermogen op iets meer dan 510 MW, minder dan met het rijk is afgesproken. Vervanging Veel windmoleneigenaren zouden hun afgeschreven molen graag vervangen door een groter exemplaar. Maar in het coalitie-akkoord van Gedeputeerde Staten is afgesproken dat er niet meer wind op land komt. Gedeputeerde Klaas Kielstra verwacht dat de provincie over twee tot drie jaar wel kan voldoen aan de afgesproken 530 MW. Windturbines worden volgens hem steeds slimmer wat tot hogere opbrengsten kan leiden. Ook kan Windpark Fryslân met zwaardere turbines dan die van 3,6 MW waar nu nog van wordt uitgegaan met de 89 molens fors meer produceren dan 316 MW. Of er grotere turbines komen, wordt volgens Kielstra pas duidelijk als onder andere het beroep van omwonenden en een aantal organisaties bij de Raad van State achter de rug zijn. Verder kan volgens hem een aantal windmoleneigenaren besluiten toch hun molen in productie te houden als de hercertificering minder duur uitvalt of als er nieuwe subsidieregelingen komen. Op langere termijn ziet het er naar uit dat het vermogen in Fryslân nog verder onder de 530,5 MW kan zakken. Volgens Krimpende wind resteert er van de 190 MW in 2017 in 2025 nog minimaal 106 MW tot maximaal 138 MW. Dan staat er in de provincie in plaats van 530,5 MW nog 460 MW tot maximaal 496 MW. Uit vraaggesprekken die de Energiewerkplaats met windmoleneigenaren had, gaf een aantal turbine-eigenaren aan een aantal jaren met verlies te willen draaien als ze op termijn een grotere molen mogen plaatsen. Anderen zagen dat niet zitten na teleurstellende ervaringen die ze de afgelopen tijd hadden met de houding in de provincie Fryslân wat betreft meer windmolens op land.

