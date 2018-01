Economie woensdag, 31 januari 2018

Bedrijven Ureterp samen in Drachten

Drachten - Op industrieterrein Azeven Noord in Drachten komt een nieuw bedrijfsverzamelgebouw. Het pand van 2400 vierkante meter is al bijna volgeboekt met ondernemers uit Ureterp. Die kunnen in eigen dorp niet meer uitbreiden.

,,Ik zet een bedrijfsverzamelgebouw neer in eigen beheer. Zelf trek ik er in en er komen meerdere bedrijven uit Ureterp mee over", zegt Fokko Reitsma van het gelijknamige bouwbedrijf. ,,In Ureterp is er geen plek meer voor ons. We zitten op een heel klein industrieterrein en dat zit ingeklemd tussen het dorp en de A7. Dus we gaan eigenlijk noodgedwongen over”

Het Drachtster bedrijventerrein ten noordoosten van het klaverblad A7/N31, maar ook die ten zuidwesten, worden door de gemeenten Opsterland en Smallingerland samen beheerd via een exploitatiemaatschappij. De gemeente Opsterland laat weten dat grotere bedrijven die geen ruimte meer in Ureterp kunnen vinden, terecht kunnen op de Azeven bedrijventerreinen. De industrieterreinen in de dorpen in Opsterland zijn er niet op gericht om te groeien in ruimte. Gorredijk is daarop de uitzondering.

Reitsma noemt onder meer BDB Asbestsanering, Nzerink dak en gevel, bouwbedrijf De Vries/Renkema en een installateur - die de bedrijfsruimte zal doorverhuren. ,,We hebben allemaal meer ruimte nodig.” Reitsma gaat van honderd naar vijfhonderd vierkante meter. Zijn gebouwgenoten vullen ruimtes in van vierhonderd, driehonderd en honderd vierkante meter. Het totale bedrijfsverzamelgebouw beslaat 2400 vierkante meter en moet voor de zomer klaar zijn.

,,Als ik mijn kar nu naar binnenrijd is mijn hok vol. Straks kan ik een verreiker ook onder dak zetten. Daarnaast ruim ik plek in voor een werkplaats om meer prefab materialen te kunnen maken. Kappen voor huizen bijvoorbeeld.”

Reitsma heeft het druk: drie woningen en dit bedrijfsverzamelgebouw in uitvoering en binnenkort komen daar acht twee-onder-een-kapwoningen bij. De ondernemer werkt op bouwprojecten steeds met vier tot zes zzp’ers en het betrekken van nieuwbouw verandert daar niets aan. ,,Dit werkt heel flexibel. En groeien kan wel - er is werk zat - maar ik vind het wel prima zo.”

