Regio woensdag, 31 januari 2018

Rechtbank Noord-Nederland leunt nog sterk op de fax

Leeuwarden - De Rechtbank Noord-Nederland verstuurt veel processtukken nog altijd via de fax. Respondenten beklagen zich daarover in een enquête over het functioneren van de rechtbank. De rechtbank loopt achter met de digitalisering en acht e-mail niet altijd veilig.

De rechtbank laat het eigen functioneren sinds 2011 om de drie jaar beoordelen. In het algemeen zijn geënquêteerden tevreden maar er zijn klachten over doorlooptijden van juridische procedures, de administratie en het contact. Rechtzoekenden, zoals verdachten, zeggen dat contact via e-mail moeilijk gaat. Dat wordt beaamd door professionals als advocaten. In een reactie in het rapport meldt een professional dat e-mailen met de rechtbank niet mogelijk is ‘en dat alles nog via de fax gaat’. Volgens woordvoerder Serge Zom komt dat deels omdat digitalisering van de rechtspraak moeizaam verloopt. Er is volgens hem ook een veiligheidsaspect. ,,De fax wordt vooral gebruikt bij het versturen van processtukken. E-mail is nog niet altijd veilig.”

Zom meldt verder dat een deel van de afdelingen bij de rechtbank de fax niet meer nodig heeft. ,,We zijn bezig de fax gefaseerd af te schaffen. We weten bij de rechtbank ook wel dat de fax...”, hij pauzeert even, ,,over zijn hoogtepunt heen is.”

Meer in het Friesch Dagblad van 31 januari

Reacties: