Bruidsschat De Friesland in vier jaar verdampt

Leeuwarden - Zorgverzekeraar De Friesland heeft in 2011 zestig miljoen euro toegezegd gekregen om te investeren in zorginnovaties in Noord-Nederland, als vergoeding voor het opgeven van de zelfstandigheid bij de fusie met Achmea. Dat fonds - waarvan het bestaan nooit bekend is geworden - is inmiddels ongebruikt opgegaan in het vermogen van Achmea.

De Ondernemingskamer in Amsterdam doet morgen uitspraak in de rechtszaak over het opheffen van de autonome positie van De Friesland binnen het Achmea-concern. Tijdens de rechtszitting refereerde advocaat Paul Bosch drie weken geleden voor het eerst aan het ,,welkomstgeschenk”, dat De Friesland zou hebben gekregen toen de zorgverzekeraar in 2011 zijn zelfstandigheid opgaf en verder ging als onderdeel van Achmea. De advocaat van de ondernemingsraad noemde de ongebruikte miljoenen als voorbeeld van hoe weinig Fryslân had overgehouden aan het samengaan met Achmea. ,,Achmea heeft de lat zo hoog gelegd dat het nog geen cent heeft hoeven uitkeren.”

Een miljoenenpot die expliciet bestemd zou zijn voor de zorg in Fryslân. Het bestaan ervan heeft nooit de Friese media gehaald en is voor zover bekend ook nooit via andere publicaties naar buiten gekomen. Toch blijkt deze er wel degelijk te zijn geweest. Maar inmiddels is deze ook alweer opgedoekt, ongebruikt.

Navraag bij De Friesland-directeur Steven Hofenk leert dat het om een bedrag ging dat had kunnen worden geïnvesteerd door het destijds eveneens opgerichte De Friesland Participatiefonds. Dit is het fonds waarmee de zorgverzekeraar investeerde in regionale bedrijven met innovatieve plannen. ,,In dat fonds zat eerst dertig miljoen euro. Met Achmea is toen afgesproken dat daar zestig miljoen aan trekkingsrechten bij zou komen.”

Het ging om geld dat De Friesland kon opvragen bij Achmea, zodra de eerste dertig miljoen was geïnvesteerd en er nieuwe projecten voorbijkwamen die aan de voorwaarden voldeden. Daarbij gold wel de voorwaarde dat de zestig miljoen binnen vijf jaar moest worden geïnvesteerd.

Hofenk zegt dat de dertig miljoen meer dan genoeg was voor dit fonds: meer geschikte aanvragen waren er niet. ,,We hebben gezien dat het heel moeilijk is om bedrijven te vinden die bij de strategie passen én winst kunnen opleveren.” Soms waren producten nog niet ver genoeg ontwikkeld of ging het om een idee waar ook al een ander bedrijf mee bezig was, zegt de directeur. Of het ging om ideeën waar volgens de zorgverzekeraar geen markt voor is. ,,Dan is het meer voor het eigen specialisme dan dat we de zorg ermee verder brengen.”

