Platina bruidspaar: Net mei spul op bd

Gytsjerk - Zij volgt nog steeds het wereldnieuws, hij de wetenschap. Doorleren zat er vroeger niet in maar Klaasje Ferwerda (88) en Jan Faber (89), morgen zeventig jaar getrouwd, hebben zichzelf een hoop bijgeleerd.

Ze weten het nog op de dag nauwkeurig: 15 augustus 1945, ,,it befrijingsbal yn it kafee fan Sake Woudstra yn Aldtsjerk, daar troffen Jan en Klaasje elkaar, toen negentien en achttien jaar oud. ,,Japan hie kapitulearre. Och, yn dy simmer nei de befrijing fn it jongfolk altyd wol in oanlieding foar in feestje.

Het was na die avond niet meteen raak en Klaasje ,,kuiere ek noch wolris mei in oare jonge, mar allinnich kuierje, hear. Maar met Jan groeide de band toch steeds sterker. Het liep uit op verkering en ze trouwden begin 1948.

Nog maar twee maanden waren ze getrouwd toen Jan werd opgeroepen voor militaire dienst. In augustus moest hij naar Indi, naar een oorlog waar hij zelf niet achter stond. En Klaasje, die haar man meteen al voor onbepaalde, maar in ieder geval lange tijd moest missen? ,,Ik fn it fer-skriklik, man. Ik ha my deagld. Bij haar ouders thuis verzorgde ze de kleine baby. Elke dag schreven Jan en Klaasje brieven naar elkaar. ,,Wy libben op e takomst", zegt Faber er nu over, ,,op e ferwachting fan it wer ths kommen.

Samen hebben Jan en Klaasje het nog altijd goed. Gouden tips voor een bestendig huwelijk hebben ze niet, al heeft Klaasje lang geleden een belangrijke les geleerd. ,,Der wie in ld man yn t doarp en dy sei my: 'Ast spul hast, soargje dan dat it tpraat is foart jim op bd geane. Dr ha wy s aardich oan holden.

