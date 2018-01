Regio dinsdag, 30 januari 2018

Protest tegen opzet zonneplan Afsluitdijk Harlingen - Het moet vooraf beter duidelijk zijn waar bij de Afsluitdijk zonnepanelen worden geplaatst en hoe de zonneparken eruit komen te zien. Met de huidige procedure is het maar afwachten met welk idee het bedrijf is gekomen dat de aanbesteding wint. Dat schrijft de IJsselmeervereniging in een inspraakreactie op het inpassingsplan voor zonnepanelen op de Afsluitdijk, dat is opgesteld omdat Rijkswaterstaat de dijk energieneutraal moet maken. De exacte invulling van de beoogde locaties gebeurt, zoals vaker bij grote projecten, pas bij de aanbesteding. Dit tot frustratie van de IJsselmeervereniging. ‘Wij moeten als gebruikers maar afwachten wat er uit dit proces komt’, schrijft secretaris Auke Wouda. Hij noemt de werkwijze een ‘erg groot risico’ voor de toekomstige inrichting van het landschap. Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 30 januari.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties