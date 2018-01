Geloof & Kerk maandag, 29 januari 2018

Organist Gerrit Kuperus zorgde ervoor dat de bazuinen echt klonken

‘Mei Gerrit’, zo neemt hij al zijn hele leven de telefoon op. De zo bekende inwoner van Hilaard en omstreken neemt komende zondag officieel afscheid als organist. Na bijna 63 jaar is het klaar.

Er staat een bord in de tuin van de karakteristieke woning, vlakbij Johannes de Doperkerk in Hilaard: ‘Te koop’. Hier is Gerrit Kuperus (79) ,,hikke en tein”. Zijn geboortegrond dus. Het echtpaar Gerrit en Jannie Kuperus gaat het stee noodgedwongen verlaten omdat bij beiden de gezondheid achteruitgaat. ,,It kin net mear”, zo weten ze beiden. In dit huis werd er, toen Gerrit jong was, gezongen. ,,Op sneintejűn by it harmonium.” Vader Bauke, mem Jo en zus Corrie konden orgel spelen. Zoals in veel meer gereformeerde gezinnen gebeurde.

In christelijke bladen van die tijd werd volop geadverteerd voor het instrument dat niet mocht ontbreken in de christelijke opvoeding. De huisorgels waren er mede de oorzaak van dat er decennialang altijd wel een nieuwe generatie van kerkorganisten klaar stond. Van vader op zoon werd de traditie van het spelen van geestelijke liederen doorgegeven.

Gerrit schat zelf in dat hij ,,sân of acht jier âld wie” toen hij ook voor het eerst achter het harmonium plaatsnam. ,,Wat oargelspyljen foar my betsjut? Alles!”, zegt hij zonder enige aarzeling. Het orgel en de muziek brachten hem in een wereld waarin hij mensen mee kon nemen in zijn opgetogen beleving van de liederen over God en geloven.

