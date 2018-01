Regio maandag, 29 januari 2018

Na 54 jaar in de kraam is het écht tijd voor pensioen voor Hinke (72) Lekkum - Hinke Hiemstra uit Lekkum heeft in meer dan een halve eeuw in de kraamtijd geholpen bij ruim tweeduizend Friese baby’s. Ze wist haar pensioen twee keer uit te stellen, maar nu is het echt zo ver. Voor de gelegenheid heeft Hinke Hiemstra uit Lekkum het witte uniform aangetrokken. Om de hals een wit met roze sjaal, bijpassend bij de roze biesjes op het jasje. Het tenue van KraamZus heeft ze al een half jaar niet gedragen. Maar vanwege de foto heeft ze broek en jasje weer uit de kast gehaald. Vandaag levert ze de spullen in. Gezondheidsklachten maakten haar het werk een half jaar geleden onmogelijk. Daarom heeft ze besloten om nu, en dit keer écht, met pensioen te gaan. Ze zucht een keer diep. ,,Ja, leuk fyn ik it net, hear”, zegt de 72-jarige. ,,It leafst wie ik trochgien oant myn tachtichste. Mar it kin net mear.” Ze wil zich 100 procent fit foelen met een pasgeborene op de arm. Ze is wel eens duizelig, en dat moet je dan natuurlijk niet hebben. Twee keer heeft ze het tij weten te keren. Toen ze 65 jaar werd en niet verder mocht bij Isis, stak ze haar licht op bij een oud-collega die bij KraamZus werkte. Daar hanteerden ze geen leeftijdsgrens. Maar na drie contracten dreigde drie jaar later opnieuw het pensioen. ,,Doe hat Zus wat foar my regele. Ik hie in fęst kontrakt. Wol foar nul oeren, mar ik koe sa lang bliuwe as ik sels woe en koe.” Maar nu is haar tijd in de kraamzorg na 54 jaar echt voorbij. Op tafel ligt het jongste boek met foto’s en geboortekaartjes. Het boek ligt opengeslagen op de bladzijde met foto’s van het gezin dat drie jaar geleden haar laatste zou zijn. Als verrassing kwam de ‘baby’ voor wie ze ooit als eerst kraamde op visite. Dat was mooi, want haar was ze natuurlijk nooit vergeten. Want wat was ze zenuwachtig. ,,Wy hiene sa’n brune jurk mei fan dy hurde masjetten mouwen en kraach. Us mem moast my helpe te oanklaaien.” Op verzoek haalt ze nog een paar oude plakboeken van boven. De bladzijden zijn vergeeld en staan bol van de vele kaartjes en foto’s. In het eerste boek gaan we terug naar de zestiger jaren. Kleine geboortekaartjes met oerdegelijke namen. Op de foto steevast een jonge Hinke met de beruchte, gekraagde jurk met de jongste spruit vastgelegd door de trotse jonge ouders. Al bladerend wordt Hinke iets ouder. De kaartjes worden groter, de foto’s kleurrijker, het haar van Hinke grijzer. Meer in het Friesch Dagblad van 29 januari

