Regio maandag, 29 januari 2018

Leeuwarden blikt terug op geslaagd feest Leeuwarden - Op een drietal incidentjes na afloop na, is de openingsavond van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018 vreedzaam en rustig verlopen. Dat meldt de gemeente Leeuwarden desgevraagd. ,,Wij zijn tevreden, alles is goed verlopen", blikt woordvoerder Margriet Dankert daags na de grote opening terug. ,,Het is een goed geslaagd feest geworden.” Die opening trok volgens haar 40.000 bezoekers naar het centrum van Leeuwarden. De drie locaties Wilhelminaplein, Oldehoofsterkerkhof en Gouverneursplein waren al gauw vol. De organisatie riep bezoekers op daar niet meer naartoe te gaan, maar naar het Waagplein en de Groeneweg te gaan. Tekstkarren in de stad gaven de actuele situatie van de drukte aan. ,,Mensen werden opgeroepen om tijdens de opening niet van het ene naar het andere plein te verhuizen. Daar heeft iedereen zich aan gehouden.” Na afloop van de officiële opening trokken de bezoekers massaal naar de horeca in de binnenstad. Daarvoor waren loopstromen ingericht. De politie constateerde dat er lange rijen voor de horeca stonden, maar dat alles vreedzaam in een goede sfeer verliep. Op de late avond en in de vroege nacht werden er ,,twee of drie” incidenten gemeld, aldus Dankert. ,,Iets met dronken jongens. Niet meer dan in een normale uitgaansnacht.” De organisatie van LF2018 is opgelucht en voldaan na zaterdagavond. ,,Het is een enorme logistieke klus en op een gegeven moment is alles spannend: gaan die pleinen wel volkomen, hoe gaat het met Nynke op dat paard?”, aldus woordvoerder Radboud Droog. ,,Het is ontzettend goed verlopen. We hebben naderhand in de Blokhuispoort als organisatie nog twee uur nagenoten. We zijn er trots op dat we dit met zijn allen hebben gedaan. Alle stress vloeide uit het lichaam. Maar we moeten ook door: het is nog een heel jaar aanpoten.”

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties