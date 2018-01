Regio zaterdag, 27 januari 2018

Raad: uitzettingen naar Afghanistan moeten stoppen Burgum - Uitzettingen van uitgeprocedeerde asielzoekers uit de azc-gezinslocatie in Burgum naar Afghanistan moeten onmiddellijk stoppen. Dat vindt de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel. Donderdagavond nam de raad unaniem een motie aan met die strekking. De fracties verzoeken burgemeester Jeroen Gebben om aan staatssecretaris Mark Harbers het standpunt van de raad over te brengen ‘dat er een nieuw ambtsbericht ten aanzien van de situatie in Afghanistan dient te komen en dat tot die tijd alle uitzettingen naar Afghanistan dienen te worden stopgezet’. In periodiek uitgebrachte ambtsberichten bepaalt het ministerie van Buitenlandse Zaken in hoeverre landen veilig zijn voor de terugkeer van asielzoekers. Op dit moment zet Nederland uitgeprocedeerde asielzoekers uit naar heel Afghanistan. Slechts weinig andere Europese landen doen dat ook. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR en hulporganisaties als Oxfam hebben ernstige zorgen geuit over het uitzetten naar Afghanistan, omdat het er nog steeds zeer onveilig zou zijn. Postbode Staatssecretaris Mark Harbers heeft eerder op verzoek van de Tweede Kamer beloofd om het volgende ambtsbericht over Afghanistan te vervroegen. Dan kan sneller rekening worden gehouden met de verslechterende veiligheidssituatie in het land. Een Kamermotie om in afwachting van dat nieuwe ambtsbericht de uitzetting van kinderen op te schorten, sneefde in december. De oproep die burgemeester Gebben nu aan de staatssecretaris moet overbrengen, om álle uitzettingen op te schorten, gaat dus nog wat verder dan de Kamermotie. Waar Gebben zich in eerdere debatten over de kwestie op de vlakte hield en vooral benadrukte dat uitzetbeleid een Haagse bevoegdheid is waar hij zich niet mee bemoeit, toonde hij zich donderdag begripvol. ,,Dit is een heel helder signaal van de raad. Als de motie een meerderheid krijgt, zal ik als voorzitter van de raad zogezegd als postbode fungeren richting de staatssecretaris.” Hij liet verder weten dat de raad ervan uit mag gaan dat ,,ook het traject van de stille diplomatie door mij belopen wordt.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van 27 januari

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties