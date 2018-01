Regio zaterdag, 27 januari 2018

Het bordje ‘O. Veltman’ is altijd bewaard gebleven Franeker - Frisdrank van Exota, rijst van het merk Vivo, waspoeder van Radion: oudere mensen zullen deze merken wellicht nog herkennen. Ze lagen vroeger in de schappen bij de plaatselijke kruidenier, later wellicht ook nog in de supermarkt, maar zijn nu allang verdwenen. Maar de planken van de in Franeker geboren en nu in Kampen wonende Otto Veltman (57) staan vol met zulke kruidenierswaren. Ook met oude producten van nu nog bekende merken: bierflesjes van Heineken uit de jaren dertig van de vorige eeuw of een blik bruine bonen van Jonker Fris, met de inhoud er nog in. ,,Dat vergaat niet. Net als het wasmiddel: dat blijft ook altijd goed.” Veltman is de zoon van melkboer en kruidenier Otto Veltman uit Franeker, die met zijn vrouw Jo tot in het midden van de jaren zeventig van de vorige eeuw een kruidenierszaak had in de Wilhelminastraat. Hard werken was dat, weet Veltman. ,,Mijn oudere broers en zussen moesten meehelpen in de winkel. En dat ging ook ’s avonds of in het weekend door. Dan kwamen mensen gewoon achterom.” Zijn ouders verloren uiteindelijk de concurrentiestrijd van de toen nieuwe supermarkten. Die konden veel groter en goedkoper inkopen. Enkele spullen uit hun kruidenierszaak bleven bewaard. De oude toonbank bijvoorbeeld, en een emaillen bordje met het opschrift ‘O. Veltman, Wilhelminastr. 2C Franeker’. Museum Die voorwerpen vormden het uitgangspunt voor de verzameling die zoon Otto nu aanlegt. Honderden oude producten heeft hij al verzameld en uitgestald in een eigen blokhut. Zijn droom: een kruideniersmuseum beginnen in Franeker, de stad waar zijn ouders hun winkel hadden. Zo’n museum heeft de stad nog niet. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 27 januari www.facebook.com/Veltmankruidenierswinkel

