Regio zaterdag, 27 januari 2018

Zwembad De Kûpe wordt 4,5 ton duurder Buitenpost - Het college van B en W van Achtkarspelen wil 5,9 miljoen euro uittrekken voor de bouw van een nieuw zwembad in Buitenpost. Dat is 4,5 ton meer dan eerder begroot. De kosten van bouwmaterialen zijn opgelopen. Ook het dieper maken van het bad, een verzoek van de waterpolovereniging, zorgt voor extra kosten. Dat schrijft het college aan de gemeenteraad. Achtkarspelen wil de exploitatie van het volledig energieneutrale, overdekte zwembad weer op zich nemen. Het bad moet 25 bij 16 meter groot worden en twee meter diep. De opening staat gepland voor medio 2020. Nu is de exploitatie van het bad nog in handen van de Stichting Sportcentrum 8Karspelen. De uitbesteding was in 2012 een bewuste keuze. De gemeente gaf de stichting destijds de opdracht om zelf een nieuw bad te bekostigen. Dat lukte niet. Na vele geschillen besloot het college de subsidie voor 2016 à 168.000 euro terug te vorderen en die voor 2017 en 2018 niet te verstrekken. De sluiting van het zwembad werd afgewend toen Achtkarspelen besloot de touwtjes weer zelf in handen te nemen. Het huidige stichtingsbestuur treedt af. Het is wel de bedoeling dat het personeel meegaat naar het nieuwe bad, meldt een woordvoerder. Ook zou de toegangsprijs niet hoeven wijzigen. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 27 januari

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties