zaterdag, 27 januari 2018

LF2018 moet zich nu gaan waarmaken

Leeuwarden - ,,Ik ben vooral benieuwd naar de reuzen die in de zomer in de stad komen”, zegt Florian Lang. Hij staat samen met zijn vriendin Christien van Doorn te kijken naar de laatste voorbereidingen die op het Oldehoofsterkerkhof worden verricht. Uit de speakers bij het podium klinkt een symfonieorkest dat It woanskip van Anneke Douma speelt.

,,Gisteren stonden er muzikanten op het dak van Tresoar te oefenen”, zegt Van Doorn. ,,Het begint nu eindelijk te bruisen, je ziet al veel meer mensen op straat.” Volgens Lang heeft dit wel een tijd geduurd. ,,Ik was er in 2013 bij toen op het Gouverneursplein bekend werd gemaakt dat Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa zou worden. Toen leefde het enorm. Maar daarna was het voor mij heel lang onbekend wat dit nou eigenlijk voor de stad zou betekenen.”

Dinand Kolkman uit Arnhem kwam gisteren met zijn zus Jenny Venema naar Leeuwarden om de expositie over Mata Hari te bekijken in het Fries Museum. ,,Ik ben wel onder de indruk van wat ik in de stad zie. Ik denk dat ik later dit jaar nog terug kom voor het evenement.” Venema is ook positief, maar vond de entree van de stad nog wel een beetje rommelig. ,,Je ziet dat overal nog gewerkt wordt.”

Laatste moment

Marktkoopman Johnny van der Meulen ziet het culturele jaar somber tegemoet. ,,Ik tink dat it oan de ein fan ’e rit in grutte strop wurdt foar de gemeente. Neffens mei is it gros fan de Friezen net sa kulturiel ynsteld. Ik bin bang dat it Ljouwert net safolle opsmyt. Ik haw hjoed yn elts gefal noch gjin kloften bűtenlânske toeristen sjoen.”

Van der Meulen baalt ervan dat hij gisteren met zijn stofzuigerzakkenkraam op de Nieuwestad bij de Oude Doelesteeg moest staan. De markt werd van het Wilhelminaplein naar de Nieuwestad verplaatst vanwege de voorbereidingen voor de opening van LF2018. ,,Oars stean ik altyd mei de kream op’e hoeke fan it Ruiterskwartier en it Wilhelminaplein. Dat is in daalders plakje. Mar hjoed haw ik hast neat ferkocht. Dat is tige spitich want de lęste freed fan de moanne is oars in goeie dei omdat de minsken dan krekt harren lean binnen hawwe.”

De grote boosdoener voor zijn inkomstenderving is volgens Van der Meulen de grote hoogwerker die gisteren in de Oude Doelesteeg stond. ,,Dat ding hat hjir al de hiele dei stien węrtroch der gjin minsk troch de steech kin. Hja binne hjir no grutte lampen oan it montearjen yn de steech. In bytsje ekstra ferljochting is moai mar ik freegje my wol ôf węrom dit no noch moat. It hiele projekt moat op it lęste momint ôfmakke wurde.”

Ook bij Sporthuis Wever in de Oude Doelesteeg liep het gisteren niet storm. ,,Ik heb net een zweetbandje in de vorm van een Friese vlag verkocht voor een euro”, zegt Ingrid Kleiterp. ,,Maar dat was voor een Leeuwarder die een presentje meenam voor een paar Friese vrienden die in Mexico wonen. Verder heb ik hier nog geen toeristen gezien.”

Ronnie Terpstra van boekhandel Van der Velde aan de overkant van de Nieuwestad is optimistischer gestemd over het komende jaar. ,,Ik heb het idee dat het toerisme al een beetje op gang begint te komen. We zagen gisteren al wat artistieke types in de winkel die volgens mij van buiten de provincie komen.”

De winkel is voorbereid op LF2018. Her en der liggen boekjes over Fryslân, de Friese taal en Leeuwarden in het bijzonder. ,,Toen de expositie van Lawrence Alma-Tadema in het Fries Museum te zien was, hadden we veel meer bezoekers dan normaal. Het is de vraag of de evenementen rond LF2018 ook dat effect hebben. Aangezien wij een link hebben met het culturele segment verwacht ik wel positieve resultaten, maar LF2018 moet zich eerst maar eens gaan waarmaken.”

